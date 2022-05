Borussias Oluts hält zwei Elfmeter, aber Roxel gewinnt Derby

Zwei Elfmeter verschossen und am Ende doch gewonnen – etwas glücklich entschied der BSV Roxel das Landesligaderby gegen den schon feststehenden Absteiger Borussia Münster für sich. Erst in der 85. Minute traf Kai Kleine-Wilke für den BSV zum Sieg.

Im vorletzten Spiel der Saison trafen Borussia Münster und der BSV Roxel im Derby aufeinander. Beide haben eine sehr durchwachsene Saison hinter sich, die für den Gastgeber mit dem Abstieg in die Bezirksliga endet. Nichtsdestotrotz wollten beide das Maximum aus dieser Partie rausholen. Der etwas glückliche Sieger hieß am Ende Roxel, das mit 2:1 (1:1) gewann.

Den besseren Start erwischte der Gast, der durch Aljoscha Kotten­stede in Führung ging (13.). Borussia ließ sich wenig beeindrucken und drängte auf den Ausgleich, der Hannes John nach einer Ecke des künftigen Trainers Henry Hupe auch gelang (22.). Der BSV hatte ein wenig mehr von der Partie, ließ aber einiges unterwegs liegen. So auch die sichere Führung nach einem Handelfmeter. Denn Keeper Philipp Oluts parierte Patrick Gockels Schuss (37.).

Nach der Pause hatten die Hausherren mehr vom Spiel, starteten in die zweite Hälfte mit einem Pfostentreffer von Samir Betet (52.). Roxel blieb zunächst blass, bis Betet sich dazu hinreißen ließ, Dennis Bäumer im Strafraum zu schubsen. Der nächste Strafstoß für Roxel, und der nächste, den Oluts parierte. Diesmal trat Daniel Ziegner an, wählte die andere Ecke, doch der Schlussmann ließ sich nicht verladen (62.). An Christi Himmelfahrt hatte er beim Borussen-Familientag bei „Alle gegen Oluts“ genügend Gelegenheit zu trainieren. Er gewann die Aktion mit 69:65.

Kleine-Wilke erzielt späten Siegtreffer

Zehn Minuten vor dem Ende brachte der scheidende Trainer Yannick Bauer seinen sehr lange verletzten, schmerzlich vermissten und mit ihm nach Greven abwandernden Stürmer Manoel Schug, der den letzten Landesliga-Heimsieg eintüten sollte. Das schaffte er nicht, das Tor fiel auf der anderen Seite, als Kai Kleine-Wilke aus dem Nichts zum Sieg traf (85.). Roxel hatte in der Schlussphase noch einige Gelegenheiten, den Sieg höher ausfallen zu lassen, begnügte sich aber mit dem 2:1. Bauer war hinterher enttäuscht: „Das passt zur Saison. In den entscheidenden Situationen waren wir vorne und hinten zu schlecht.“ Sein Gegenüber Oliver Logemann hingegen freute sich: „Beide haben luftig verteidigt. Wir hätten mehr Tore schießen müssen. Ein Remis wäre gerechter gewesen.“ Borussia: Oluts – Genius (85. Ueberfeld), Klimek, Hupe (53. Schrick), Schmidt – Betet (73. Demir), Burchardt, Menke (79. Schug), Gimbel – John, NyassiBSV: Dreßen – Wesberg (46. Goßling), Lübke, Ziegner, Wessels – Kottenstede, Gockel, Flaßhar (58. Bußmann), Krasniqi (74. Castro) – Hunnewinkel (58. Bäumer), Kleine-Wilke