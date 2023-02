„Tolles Ergebnis“ für LG Brillux: Gold für Sundermann, Silber für Zahlten

Bekanntlich ist ja nicht alles zwingend Gold, was so glänzt, aber bei der Medaille, die Bastian Sundermann am frühen Sonntagnachmittag umgehängt bekam, da stimmte einfach alles: Material, Strahlkraft und vor allem auch der sportliche Wert. Der Sprinter der LG Brillux Münster sicherte sich bei der U-20-DM in Dortmund in einem schnellen und taktisch perfekten Rennen den Titel über 400 Meter. Glänzend war auch der Auftritt von Mittelstreckler Silas Zahlten, der sich über 3000 Meter die Silbermedaille sicherte. Knapp an Bronze vorbei lief Pia Schlattmann, die als 5. über 1500 Meter aber auch allen Grund zum Strahlen hatte.

Bastian Sundermann lieferte am Sonntag eine absolut reife Leistung ab, überholte auf der kurzen Schlussgeraden noch seine beiden schärfsten Konkurrenten und stürmte nach 48,23 Sekunden und damit hauchdünn über seiner persönlichen Bestzeit als neuer Deutscher Meister ins Ziel. Disziplintrainer Jan Vogt freute sich über einen Coup, bei dem sein Schützling all die mühsamen Trainingseinheiten in Perfektion auf die Bahn gebracht hatte. Mit der drittschnellsten Zeit hatte Sundermann für die Titelkämpfe gemeldet, auf dem geteilten dritten Rang auch das Halbfinale am Samstag beendet und dann am Sonntag auch ein wenig das Glück des Tüchtigen bemüht. „Dann ist er auf die vielleicht etwas günstigere Bahn vier gelost worden“, so der hoch zufriedenen LG-Brillux-Chefcoach Jörg Riethues.

Zahlten wird seiner Favoritenrolle gerecht

Die Bahnverteilung spielte auf den 15 Runden des 3000-m-Laufs keine Rolle. Hier wurde Brillux-Ass Silas Zahlten seiner Favoritenrolle absolut gerecht, hatte Rennen und Konkurrenz jederzeit unter Kontrolle und sorgte drei Runden vor Schluss für den entscheidenenden Vorstoß – sprengte das Feld und machte sich auf den langen Endspurt Richtung Medaille. Allerdings ließ sich Tristan Kaufhold aus Hanau nicht abhängen, folgte konsequent der Lokomotive aus Münster und zog in der letzten Kurve vorbei. „Da hatte er die entscheidenden Körner mehr“, konstatierte Riethues, der mit dem Auftritt seines Schützlings hundertprozentig zufrieden war. „Ein tolles Ergebnis.“

Das lieferte auch Pia Schlattmann im Finale über 1500 Meter, in dem allein die Teilnahme schon alle Erwartungen erfüllt hatte. Dass die Münsteranerin in der letzten Runde sogar noch in den Kampf um Bronze verwickelt war, war eine unerwartete Zugabe und Rang fünf in starken 4:39,94 Minuten schließlich ein absolutes Top-Resultat.