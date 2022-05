Brillux-Starter in Mainz, Weinheim und Greven erfolgreich

In Mainz glänzten die Ausdauerstaffeln, in Weinheim die Sprinter, in Greven war vor allem der Nachwuchs gefragt: Die LG Brillux Münster war am Wochenende wieder auf Deutschland-Tournee – und hatte auf der Rückfahrt einen deutschen Meistertitel im Gepäck.

Die 3x1000-Meter-Staffel der LG Brillux Münster hat die Erwartungen erfüllt, das klingt vergleichsweise unspektakulär, ist aber bei näherer Betrachtung ein ganz starkes Stück, denn die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Nicht weniger als die Deutsche Meisterschaft hatten Lars Kassebeer, Marco Sietmann und Silas Zahlten auf ihrer To-do-Liste für den Ausflug nach Mainz. Mit der besten Meldezeit war das Trio in die nationalen Titelkämpfe der Langstreckenstaffeln gegangen, mit der besten Endzeit ging es wieder heim. Startläufer Kassebeer übergab einen kleinen Vorsprung an Zahlten, der einen komfortablen an Sietmann – und der legte noch einen kleinen Respektabstand nach. Im Ziel hatte die U-23-Staffel nach 7:32,76 Minuten satte zehn Sekunden Vorsprung auf den Vizemeister LG Olympia Dortmund. Die U-20-Staffel der Frauen verbesserte ihre Quali-Zeit von den NRW-Meisterschaften deutlich und belegte in der Besetzung Leonie Kruse, Leonie Borchers und Emma Wöhrmann den fünften Rang.

Sprinter mit Rückenwind

Gleichzeitig waren die Brillux-Sprinter bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim mit viel Rückenwind und somit schneller denn je unterwegs. Über 100 Meter belegte Markus Greufe in 10,59 Sekunden Rang sechs im B-Finale. Kai Sparenberg (10,73), Jakob Bruns (10,72), Gabriel Wusu (10,90) und Ole Patterson (10,96) knackten alle die Elf-Sekunden-Marke. Sparenberg (21,52) und Bruns (21,55) nutzten die Verhältnisse auch über die 200 Meter. Jakob Bruns darf jetzt sogar von der Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals in Berlin träumen. Die Top-Leistung gelang aber Bastian Sundermann, der in 49,12 Sekunden die Stadionrunde – naturgemäß mit ausgeglichener Windbilanz – in persönlicher Bestzeit auf Platz zwei in der U 20.

Titelflut in Greven

Eine kurze Anreise hatten die Athleten zur Münsterland-Meisterschaft nach Greven, wo die LG Brillux bereits am Samstag und Sonntag zahllose Titel einfuhr. Allein fünf davon davon gingen auf das Konto von Justin Lukas mit Siegen über 800, 1500 und 5000 Meter, sowie U-20-Starterin Julia Wyrwoll (800 und 1500 Meter). Eine Topleistung lieferte die 4x100-m-Staffel der weiblichen U20, die in der Besetzung Guely Batantou, Ida Schwering, Laura Brandhove und Liv Patterson zwar konkurrenzlos, aber in Top- und Bestzeit von 48,64 Sekunden ihren Lauf absolvierte.