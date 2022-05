Bronze am letzten Tag – SGS reist mit fünf Medaillen zurück

Am frühen Sonntagmorgen kam die SGS nach fünf Tagen in Berlin wieder in Münster an. Im Gepäck: Fünf Medaillen von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Am letzten Tag sicherte sich Falk Lömke nochmal Bronze. Trainer Jens Okunneck ist stolz auf seine Truppe.

Tina Wetzel schwamm eines der beiden SGS-Finals am letzten Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Fünf Tage Schwimmspektakel im Europasportpark in Berlin sind vorbei, die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften Geschichte für die SGS. Mit ganzen fünf Podestplätzen im Gepäck kam die Truppe am frühen Sonntagmorgen wieder zuhause in Münster an. „Ich bin unfassbar stolz, wir haben uns super verkauft“, sagte SGS-Trainer Jens Okunneck. „Rang 41 von 264 Teams im Medaillenspiegel – das ist grandios.“

Am Samstag hatte Falk Lömke (Jahrgang 2005) das Medaillenkonto der SGS nochmal aufgestockt. Nachdem er sich an den Vortagen bereits über 50 und 100 Meter Rücken auf das Podest stellen durfte, komplettierte der 16-Jährige seine Sammlung am letzten Tag des Events mit dem dritten Platz über 200 Meter Rücken. Im Vorlauf landete er noch auf dem vierten Platz und qualifizierte sich für das Finale. Dort sparte er über drei Sekunden ein und schwamm nach 2:06,09 Minuten auf den Bronzerang. „Falk hatte wie viele andere keine optimale Vorbereitung. Da muss man einfach den tiefsten Respekt zollen, dass er das so durchgezogen hat“, sagte Okunneck.

Auch Wetzel im Finale

Das zweite SGS-Finale des Abschlusstages erreichte Tina Wetzel (2005), die über die gleiche Distanz nach 2:27,05 Minuten Siebte wurde. Im Finale war sie nochmal einen Hauch schneller unterwegs, schloss nach genau 2:27 Minuten auf Platz Acht ab. Weniger Glück hatte Patricia Rutz (2008), die nach 2:35,60 Minuten auf Platz 22 landete. Auch Leni Manzek (2007), Jakob Wiens (2009) und Uhyun Nam (2008) verabschiedeten sich im Vorlauf.

Über 100 Meter Schmetterling sprang Olivia Hopfinger (2008) ins Becken und wurde nach 1:07,72 Minuten Zwölfte. Lilith Bradtke (2008) schwamm nach 1:11:09 Minuten auf Rang 22. Mira-Lynn Kulik (2009) schloss als Elfte (1:09,72 Minuten) ab – und schnappte sich später über 1500 Meter Freistil Platz neun (18:56,44 Minuten).

Sundermeier scheitert knapp

Auch das Finale über 50 Meter Freistil fand ohne SGS-Aktive statt. Kulik landete im Vorlauf nach 29,03 Sekunden auf Platz 15, Ronja Gerling (2009) schwamm die exakt gleiche Zeit. Hopfinger (28:73 Sekunden) wurde 24., Jakob Wiens (2009) schlug nach 27,62 Sekunden als 13. an. Christopher Sundermeier (2006) brauchte 25,01 Sekunden, verpasste das Finale mit persönlicher Bestzeit nur denkbar knapp. Valentin Schnermann (2004, 25,23 Sekunden) verpasste den Endlauf ebenfalls. Auch für Lömke (24,36 Sekunden) war bereits im Vorlauf Schluss – ehe er sich später seine vierte Medaille schnappte.