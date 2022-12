Zuletzt im Kreis Borken: Roxel stellt in Berg Fidel neuen Trainer vor

Pünktlich zu den Hallen-Stadtmeisterschaften hat der Landesligist BSV Roxel einen neuen Trainer und damit Nachfolger von Oliver Logermann gefunden: In Berg Fidel sprach der Coach mit Vergangenheit im Kreis Borken bereits mit seinem künftigen Team.

Das rote Backsteingemäuer in den Katakomben der Halle Berg Fidel bot am Montagnachmittag das passende Ambiente für eine wichtige Vorstellungsrunde beim BSV Roxel: Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist brachte am Rande des ersten Vorrundenspieltags der Hallen-Stadtmeisterschaften erstmals den neuen Trainer und seine künftige Mannschaft zusammen. Marco Weitz heißt der Mann, der den BSV auf Kurs bringen soll.

Der 41-Jährige ist Inhaber der B-Lizenz und war bis zu seiner Entlassung Ende Oktober beim Bezirksligisten VfL Ramsdorf in Velen (Kreis Borken) aktiv. „Marco war einer von fünf, sechs Kandidaten, mit denen wir Gespräche geführt haben. Wir haben uns für ihn entschieden, weil er mit seiner familiären Art gut zum BSV Roxel passt und fußballerisch eine Menge Wissen mitbringt“, erklärt Aljoscha Groß, Sportlicher Leiter in Roxel.

Roxel drückt bewusst aufs Gaspedal

Oliver Logermann hatte bereits im Vorfeld der letzten Landesliga-Partie in diesem Kalenderjahr seinen Rücktritt angekündigt, in Roxel starteten dann umgehend die gängigen Prozesse, um einen Nachfolger zu finden. „Wir wollten ganz bewusst sehr zeitnah einen neuen Trainer präsentieren, damit wir die Gespräche mit Spielern noch vor dem Jahresende beginnen können“, sagt Groß.

Beim ersten Beschnuppern in der Halle Berg Fidel machte Weitz einen „sehr ab­geklärten und souveränen“ Eindruck auf den Sportlicher Leiter des BSV. „Genau so ist er vorher auch schon in unseren Gesprächen rüber gekommen.“

Wer wird neuer Co-Trainer in Roxel?

Nächster Punkt auf der ­To-do-Liste beim BSV: Die Suche nach einem Co-Trainer für Weitz. Der neue Roxeler Coach und der Verein selbst haben eine erste Liste mit Kandidaten, nun wird ausgelotet, wer zu den Vorstellungen beider Parteien passt und zudem kurzfristig verfügbar ist.

Für Weitz ändern sich die fußballerischen Pläne ein wenig. Eigentlich war in den kommenden Wochen eine Hospitation beim Oberligisten Preußen Münster II um Trainer Kieran Schulze-Marmeling angedacht – dieses Kurzzeit-Engagement ist jetzt freilich hinfällig.

Wichtig ist für Groß und die weiteren Verantwort­lichen beim BSV, dass Weitz „ein Externer ist, den noch keiner kennt und der bei uns frischen Wind reinbringt“. Richtig viel Zeit für neue Impulse bleibt dem 41-Jährigen allerdings nicht. Schon Anfang Februar geht es in der Landesliga weiter – und zwar mit dem richtungs­weisenden Derby gegen Concordia Albachten. Zuvor stehen Testspiele unter anderem gegen Borussia Münster, den TuS Hiltrup und den SC Münster 08 an.