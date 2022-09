Pleite gegen Herbern: Roxels Logermann spricht von „Totalausfall“

Im Berufsleben wäre für so eine Leitung eine Abmahnung fällig, im Fußball wird es mit null Punkten bestraft. Landesligist BSV Roxel zeigte im Heimspiel gegen den SV Hebern seine schwächste Saisonleistung, Trainer Oliver Logermann war mächtig bedient.

Wollte diese Niederlage nicht auf seine Kappe nehmen, sondern nahm sein Team in die Verantwortung: BSV-Coach Oliver Logermann.

Das vierte Saisonspiel gegen die SV Herbern sollte bei bestem Fußballwetter eine sichere Kiste werden. Drei Punkte einfahren und weiter von dem Platz an der Sonne grüßen, so der Plan. Doch es kam anders für den BSV Roxel, der beim 2:4 (2:1) enttäuschte.

Dabei fing es gar nicht so schlecht an. Die Mannschaft von Oliver Logermann konnte mit breiter Brust aufspielen, nachdem sie vergangene Woche mit 4:1 beim Westfalenliga-Absteiger SuS Neuenkirchen gewonnen hatte. Die starke Roxeler Offensive, die bislang elf Tore erzielte, dominierte den Gast aus Herbern, brauchte aber bis zur 25. Minute, um in Führung zu gehen. Richard Joaquims Flanke nutzte Florian Bußmann zum 1:0.

Herbern agierte bis dahin vorsichtig, eher hilflos, doch nach der Führung steckten die Hausherren auf und brachten die Gäste damit ins Spiel. In der 32. Minute gelang dem Ex-Roxeler Steffen Hunnewinkel der Ausgleich. Dass Niklaas Houghton nach Vorlage von Kai Kleine-Wilke und Florian Bußmann drei Minuten vor der Pause für die erneute Roxeler Führung sorgte, war eher glücklich denn verdient, da den Hausherren nicht mehr viel gelang.

Picht trifft die Latte, dann kommt Herbern

Nach der Pause konnte es eigentlich nur besser werden, denn Roxel blieb weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Als Dennis Bäumer in der 51. Minute auf Maximilian Picht querlegte und dieser mit voller Wucht die Latte traf, keimte Zuversicht auf. Diese währte aber nur ganz kurz, denn Herberns Konter führte zum Ausgleich durch Daniel Krüger.

Den Tiefschlag kaum verdaut, kam es für die Kleeblätter noch schlimmer. Lukas Scholdei zog aus knapp 20 Metern ab und traf unhaltbar für Keeper Joshua Hermes zum 3:2. Für einen kleinen Lichtblick sorgte Houghton mit seinem Seitfallzieher in der 65. Minute, der aber am Ziel vorbei ging. Da waren die Gäste deutlich zielsicherer, denn Frederik Falk verpasste dem BSV in der 72. Minute mit dem 2:4 den Knockout.

Roxels Trainer Logermann war nach dem Abpfiff fassungslos. „Ich wusste nicht, dass wir so schlecht sein können, ein glatter Totalausfall. Wir haben von Anfang an unsere Ansprüche nicht erfüllt und haben zur Pause zu Unrecht geführt. Herbern hat gut verteidigt und wir hätten den Sieg zu keiner Zeit verdient gehabt. Das grenzt für mich fast an Arbeitsverweigerung.“

Roxel: Hermes – Goßling (67. Schulze-Geisthövel), Lübke, Ziegner – Bäumer (76. Kaling), Gockel (62. van der List/84. Krasniqi), Kleine-Wilke, Picht – Houghton, Bußmann (67. Castro), Joaquim