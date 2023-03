„Alle kennen die Lage“: Warum ein Abstieg für Roxel so fatal wäre

Wenn es etwas gab, in dem der BSV Roxel in den vergangenen beiden Jahrzehnten perfekt war, dann war es die Suche nach ­Nischen. Von 2003 bis 2007 stiegen die Kleeblätter unter Coach Timo Kemming mit einer ehrgeizigen Truppe von Sportstudenten von der Kreis- bis in die Landesliga auf. Später holten sie Jungs aus Gievenbeck, Hiltrup oder anderswo her, die mit Ende 20, Anfang 30 eine Einheit weniger pro Woche machen wollten – und gelangten so zweimal bis in die Westfalenliga (2012 und 2016). ­Zuletzt wagten an der Tilbecker Straße talentierte Akteure aus unteren Klassen den Sprung und gaben dem Club Hoffnung, dass er wieder oben angreifen könnte. Doch daraus wurde nichts.

Der BSV steckt in akuter Not, droht erstmals seit über 15 Jahren in die Bezirksliga abzurutschen. Nach dem Trainerwechsel im Winter (Marco Weitz für Oliver Logermann) gab’s den Derby-Startsieg gegen Albachten, zuletzt aber zwei Schlappen in Nordkirchen und gegen Neuenkirchen. Plötzlich sind es wieder vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Trotz allem keine Panik

Anke Lilienbecker ist die Abteilungsvorsitzende – und sich der Gefahr bewusst. „Alle kennen die Lage. Mannschaft, Trainer, Vorstand. Aber ich sehe keine Notwendigkeit, in Panik zu verfallen. Wir werden nicht absteigen. Diese Truppe gehört in die Landesliga.“ Der Sportliche Leiter Aljoscha Groß hatte sich vor dem Jahresauftakt ähnlich zuversichtlich geäußert. Beide kennen die Qualität des Teams, in dem sich Talent und Erfahrung die Waage halten. „Verletzungspech ist definitiv ein Thema, das auch das Selbstbewusstsein nimmt. Dazu kommt, dass wir uns vor der Saison große Ziele gesetzt haben, die alle nicht erreicht wurden. Das kann man so deutlich sagen, und das macht auch was mit dem Kopf. Gegensteuern fällt da schwer“, sagt Lilienbecker. Existenzkampf statt oben mitmischen, Pokal-Aus in Westbevern statt Halbfinale.

Fünf Clubs erwischt es im Mai, unten stecken auch Vereine wie der VfL Senden, der nächste Gegner SV Herbern, der SuS Neuenkirchen oder Schlusslicht Werner SC in der Bredouille. Alle mit ganz anderen Ambitionen gestartet, alle seit vielen Jahren etabliert. „Fünf Absteiger sind herausfordernd, aber die Liga ist extremst ausgeglichen, jeder schlägt jeden. Es kann alles passieren“, betont Lilienbecker.

Landesliga macht den BSV interessant

Ein Abstieg hätte durchaus Folgen, wie sie sagt. „Es ist kein Geheimnis, dass die Landesliga uns auch außerhalb von Münster attraktiv macht. Bezirksligisten gibt es wie Sand am Meer, da wäre es für uns als Stadtteilverein schwierig, interessant zu bleiben.“ Immerhin stimmen die wirtschaftlichen Voraussetzungen, vor allem dank einer potenten Sponsorenschaft, die über den Verein zur Förderung des Fußballsports die erste Mannschaft finanziert. Mitgliedsbeiträge werden hierfür nicht verwendet. „Schlechter wird’s auch nicht“, sagt die Abteilungschefin optimistisch. Umso schwerer zu erklären wäre das Verpassen des Klassenerhalts natürlich.

Anke Lilienbecker ist die Abteilungsvorsitzende beim BSV Roxel - und hat ihre Zuversicht noch nicht verloren. Foto: privat

„Bei uns sind ja alle drei Teams in Schieflage. Ich gebe zu, dass ich die Landesliga-Truppe vorher nicht auf dem Schirm hatte“, sagt Lilienbecker, die auch um die Zweite (Kreisliga A) und Dritte (Kreisliga B) bangt. Doch der Absturz der Ersten würde eh alles überlagern.

Zusagen kommen verhaltener

Auch die Planung der neuen Saison. „Wir merken in den Gesprächen, dass die Zusagen von extern verhaltener kommen“, sagt Lilienbecker. Mit Christoph Lübke (TuS Hiltrup), Maximilian Picht (GW Nottuln), dem Ur-Roxeler Henrik Wesberg und Florian Bußmann (beide SV Bösensell) sind vier Leistungsträger schon weg. Andere wie Kai Kleine-Wilke, Jonas Goßling oder Patrick Gockel bleiben hingegen. „Es ist nicht einfach. Ist doch klar, dass viele überlegen bei der Tabellensituation. Aber unser Trainer sucht auch sehr akribisch nach Neuen“, sagt Kleine-Wilke. Weitz beschreibt er als „sehr engagiert und strukturiert“. Er nehme „das ganze Team“ mit. „Wir haben arge Probleme, das können wir nicht leugnen. Es ist nicht schön, eine gewisse Anspannung herrscht“, so der Routinier. „Aber wir sitzen immer noch mit vielen Jungs lange nach dem Training zusammen, schauen Fußball. Das wird beibehalten.“ Ein intaktes Gefüge spielt auch eine Rolle auf dem Weg zur Rettung.