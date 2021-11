BSV Roxel schlägt auch Senden und bleibt zu Hause makellos

Und wieder ein Heimsieg: Der BSV Roxel bleibt in der Landesliga ein Verfolger von Spitzenreiter IG Bönen. Das Derby gegen den VfL Senden gewannen die Münsteraner nach einer teils aufregenden, teils zähen Begegnung durch ein Jokertor.

Zur Heimmacht mausert sich der BSV Roxel, der mit dem 2:1 (1:1) gegen den VfL Senden seine astreine Bilanz auf sechs Landesliga-Erfolge an der Tilbecker Straße ausbaute. Jetzt war hoher Unterhaltungswert garantiert – Chancenwucher, hitzige Szenen, spannender Schluss. Dass der eingewechselte Stürmer Florian Bußmann als Siegtorschütze gefeiert wurde, gefiel nicht nur seinem Trainer.

Oliver Logermann sah zuletzt schon „den ,Flo’ ganz nah dran an der ersten Elf, weil er seit Wochen stark trainiert“. Der Sommerzugang des SV Bösensell sorgte in einer Phase für die Entscheidung, als das lange Zeit sehr lebhafte Rauf-und-runter-Spiel gen Punkteteilung pendelte. In der 77. Minute blieb Bußmann im Tempo halblinks und traf überlegt ins lange Eck zu seinem Premierentreffer.

Gockel trifft vom Punkt

Den offensiven Abtausch eröffnete Kapitän Patrick Gockel per Foulelfmeter (4.) sehr zeitig, nachdem Sendens Tom Schlögl unglücklich in die Hacken von BSV-Flügelspieler und Ex-Sendener Dennis Bäumer gelaufen war. Als hätte dieser Einschlag den VfL verunsichert, offenbarte der wiederholt einige Abwehrmängel und schwamm minutenlang.

Nach dieser Viertelstunde kamen die Gäste auf. Mit Tempovorteilen auf etlichen Positionen, gutem Aufbauspiel und brandgefährlichen Stürmern. Der nicht nur in dieser Liga längst berühmte Niklas Castelle (19) – schnell, technisch versiert – machte allen zu schaffen. Er und sein Bruder Tim verstanden sich bestens und hätten schon vor ihrer Co-Produktion zum 1:1 treffen müssen. Erst als sich Roxels zuvor bestens reagierender Keeper Joshua Hermes an der Sechzehnerlinie dem Druck von Tim Castelle beugte und dessen Bruderherz freie Bahn hatte zum 16. Saisontor, fiel der überfällige Treffer (38.). Der BSV trug zu Szenen bei, weil die Abwehr oftmals das klare Abspiel scheute.

Castro verletzt runter

Das offene Visier war nach dem Wechsel nicht mehr angezeigt. Diogo Castro durfte nur ein paar Minuten ran, ehe er verletzt wieder raus musste. Gut, dass Bußmann da war. Senden baute erst spät in Überzahl wieder Druck auf: BSV-Abwehrchef Christoph Lübke sah Gelb-Rot (85.). Das Kollektiv überstand die letzten Szenen und ärgerte sich weniger als der Gast über den schwachen Spielleiter Sandro Plenker (Gladbeck), der oft daneben lag und auch per Kartenflut keine Autorität erreichte.

BSV: Hermes – Sojeva, Lübke, Ziegner, Goßling – Gockel – Bäumer (83. Schaefer), Kleine-Wilke, Flaßhar (61. Bußmann), Kottenstede (46. Castro/73. Kaling) – Krasniqi