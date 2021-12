BSV Roxel verspielt frühe Führung gegen Vorwärts Wettringen

Eigentlich sah alles so gut aus für den BSV Roxel, bereits nach 20 Minuten führte die Landesliga-Truppe von Coach Oliver Logermann bei Vorwärts Wettringen mit 2:0. Doch dann verlor der BSV irgendwie die Kontrolle – und die Partie zum Schluss mit 2:4.

Starker Start und frühe Führung

„Gut, dass ich erst eine Nacht über das Spiel schlafen konnte, bevor ich drüber rede“, sagte BSV-Trainer Logermann am Sonntag, einen Tag nach der Niederlage. „Gestern war ich schon ziemlich angefressen“, gab er zu. Eigentlich kam seine Truppe so gut rein ins Spiel gegen den nun Tabellenzehnten, ließ den Ball gut laufen, präsentierte sich zweikampfstark und ging nach einem Steckpass von Patrick Gockel auf Henrik Flaßhar früh in Führung (14.). Nur vier Minuten später erhöhte Kai Kleine-Wilke volley aus 20 Metern auf 2:0. „Ein absolutes Traumtor und völlig verdient“, kommentierte Logermann. Man habe zu dem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, es gehe „nur darum, wie hoch das hier ausgeht“, führt er fort.

Roxel wie im falschen Film

Dann aber zeigte Schiedsrichter Maik Echelmeyer in Roxels Strafraum auf den Punkt – und das Spiel begann zu kippen. Den „absoluten Witzelfmeter“ (Logermann) verwandelte Felix Bußmann (22.) zum Anschluss, die zweite Offensivaktion der Gastgeber nutzte Kevin Behn zum Ausgleich (34.). „Da denkst du dann, du bist im falschen Film“, sagt Logermann, „eigentlich muss es 5:1 für uns stehen“.

Auch nach der Pause lief es nicht besser für seine Mannen, Innenverteidiger Daniel Ziegner spielte Vorwärts-Angreifer Lyon Meyering den Ball in die Füße – 2:3 (46.). „Das war natürlich ekelig“, meinte Logermann, „dann haben wir auch nicht mehr so richtig in unser Spiel gefunden, wollten es ein bisschen mit der Brechstange lösen.“ Roxel fiel vor dem gegnerischen Tor in der Folge nicht mehr viel ein, man lud den Gegner das ein oder andere Mal zu Kontern ein. Einer führte kurz vor Schluss zum 4:2 durch Torsten Fiefhaus (84.) – und damit zur Entscheidung. „Du fährst mit null Punkten nach Hause und weißt überhaupt nicht, warum“, sagte Logermann.

BSV: Hermes – Wessels, Ziegner, Lübke, Kottenstede – Gockel – Schudzich, Kleine-Wilke, Flaßhar (77. Kaling), Bäumer – Bußmann (65. Krasniqi)