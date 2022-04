BSV Roxel wahrt Heimnimbus auch gegen Herbern

Münster

Wie so häufig trat der BSV Roxel mit Personalnot an, aber verlieren ist zu Hause weiterhin kein Thema. Gegen den SV Herbern retteten die Münsteraner in der Schlussphase ein 1:1. Der Druck der zweiten Halbzeit war groß, deshalb verdiente sich der Gastgeber den Punkt redlich.

Von Thomas Austermann