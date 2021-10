BSV Roxel wehrlos in die Niederlage

Zuhause hui, auswärts pfui: Das Leistungsgefälle zwischen den ausnahmslos gewonnenen Heimspielen und den eher mäßigen Auftritten in der Fremde gipfelte am Sonntag für den Landesligisten BSV Roxel in eine ernüchternde 1:4-Schlappe bei der SG Borken.

Oliver Logermann machte einen tiefen entspannten Eindruck bei der Rückfahrt aus Borken, die Spielanalyse stellte den Trainer von Landesligist BSV Roxel wahrlich nicht vor große Probleme: Mit dem berühmten Satz mit X, war die Geschichte der 1:4 (1:2)-Niederlage schnell erzählt. „Sauer bin ich schon über diese Leistung. Aber das war heute so wenig, da kann man sich nicht mal richtig aufregen.“ Dabei fing alles gut an: Nach zwei Minuten Glück bei der ersten Großchance der Gastgeber und im Gegenzug das frühe 1:0 durch Kai Kleine-Wilke . „Da hätte man noch denken können, dass das ein schöner Tag wird“, so Logermann, doch der Gedanke löste sich alsbald in Luft auf. Nur zwei Minuten glich Borken aus und stellte fortan die leidenschaftlichere und entschlossenere Mannschaft, die den schweren Boden nachhaltig umpflügte und dabei auf keine nennenswerte Gegenwehr mehr stieß. „Wir haben es versucht, mit Wechseln mit Systemumstellungen – da ging heute nichts.“

BSV Roxel: Hermes – Kottenstedde (83. Gößling), Lübke, Ziegner, Wessels (72. Bäumer) – Schudzich (46. Bußmann), Krasniqi (84. Schäfer), Flaßhar, Kleine-Wilke, Gockel – Castro