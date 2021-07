Bundesligaspielerwechselt zumTSC Gievenbeck

Hoppla, diese Personalie wird die Konkurrenz aufhorchen lassen: Am Montag gab Drittligist TSC Gievenbeck einen spektakulären Neuzugang bekannt. Vom TV Rottenburg wechselt Friedrich Nagel „aus privaten und Studiengründen“ zu den Münsteranern. Der Zwei-Meter-Mann spielte mehrere in der Bundesliga für den ehemaligen Erstligisten aus Baden-Württemberg. Rottenburg gab seine Lizenz im Frühjahr 2020 aus wirtschaftlichen Gründen zurück. „Friedrich ist natürlich eine enorme Verstärkung. Mit ihm sind wir im Mittelblock nun komplett und sehr gut aufgestellt“, sagte Trainer Michael Spratte über den Coup. Aktuell sucht der TSC noch einen weiteren Zuspieler. „Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen“. erklärte Spratte am Montag.