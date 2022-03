Bussmanns Last-Second-Hammer erlöst BSV Roxel

Lange sah es so aus, als würde der BSV Roxel zum Restart nach über vier Wochen Coronapause nur ein Remis holen. Dann aber, in der fünften Minute der Nachspielzeit, sorgte Florian Bussmann für den ganz späten 2:1-Siegtreffer gegen den TuS Altenberge und ließ nicht nur seinen Coach Oliver Logermann jubeln.

Der BSV Roxel mit Hendrik Flaßhar (links) und Kapitän Christoph Lübke (rechts) siegte am Donnertsgabend erst ganz spät in Altenberge.

Oliver Logermann erlebte am Donnerstagabend seinen ganz persönlichen Murmeltierabend – allerdings mit einem komplett überarbeiteten Happy end. Denn bis zum finalen 2:1-Siegtreffer von Mittelstürmer Florian Bussmann in der 5. Minute der Nachspielzeit, hatte der Trainer des Landesligisten BSV Roxel beim TuS Altenberge das eine oder andere unangenehme deja vu. Den frühen 0:1-Rückstand beispielsweise nach einem individuellen Fehler.

„Ich weiß nicht, der wievielte das war. Aber das hatten wir jetzt immer wieder.“ Diesmal sicherte sich Christoph Lübke den unfreiwilligen Assist, als er Altenberges Finn Köhler in Szene setzte: 1:0 für Altenberge nach vier Minuten. „Immerhin“, so Logermann, „sonst hat es meist schon nach zwei Minuten geklingelt.“

Im Anschluss einmal mehr die mühsame Aufholjagd und einen zweifelhaften Ausgleich nach 82 Minuten, als Diogo Castro seinen Gegner erst handfest aus dem Weg räumte, und dann den Ball zum 1:1 ins Tor lupfte. „Das war schon ein Foul“, so Logermann, der den Ärger von TuS-Trainer André Rodine gut nachvollziehen konnte. Noch schlechter dürfte die Stimmung der Altenberger nach dem fulminanten Schlusspunkt durch Bussmann geworden sein: 2:1 und Abpfiff. „Ein Unentschieden wäre okay gewesen, aber ich will mich nicht beschweren“, konnte sich Logermann mit dem neuen Ende des Murmeltierabends aber gut anfreunden.

BSV: Hermes - Goßling (46. Castro), Ziegner, Lübke (85. Wesberg), Wessels (70. Gockel) – Flaßhar – Bäumer, Kleine Wilke, Ekincier (46. Schudzich), Kottenstede – Bussmann