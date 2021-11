BW Aasee gewinnt 3:1 in Osnabrück

BW Aasee hat einen wichtigen Sieg in der 3. Liga eingefahren. Auch wenn die Tabelle noch sehr schief ist, haben die Münsteranerinnen durch den 3:1-Sieg beim VC Osnabrück schon mal ein bisschen Futter angelegt. Es war der zweite Saisonerfolg.

Louisa Janning, Rieke Voigt (r.) und BWA gewannen in Osnabrück.

„Erleichterung und große Freude“, so beschrieb Kai Annacker die Stimmung bei BW Aasee nach dem 3:1 (26:24, 20:25, 25:21, 25:19) beim VC Osnabrück. Der Trainer der Drittliga-Damen erzählte: „Wir waren vorher schon angespannt, weil wir den Gegner länger nicht geschlagen hatten. Aber wir hatten auch das Selbstbewusstsein, dass wir technisch besser sind. Das hat sich bewahrheitet, zudem haben wir uns auf die unorthodoxe Spielweise eingestellt und eingelassen.“ Durchgang eins war extrem ausgeglichen, im zweiten lag BWA hoch zurück. Adriana Spinelli kam dann extra für den Aufschlag aufs Feld, verkürzte mit einer Serie noch mal deutlich, so dass der Gast trotz des verlorenen Satzes mit erhobenem Haupt in den nächsten Abschnitt ging und ab da sehr souverän auftrat, auch wenn Osnabrück kurz vor Schloss noch mal herankam.