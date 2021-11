BW Aasee gewinnt Kellerduell, VfL Wolbeck setzt Lauf fort

Der Bezirksliga-Spieltag sorgte für gemischte Gefühle bei den Clubs aus Münster. Während sich der VfL Wolbeck, BW Aasee und Concordia Albachten über Siege freuten, reichte es für den SC Münster 08 nur zu einem Punkt. GW Gelmer musste eine deutliche Pleite einstecken.

Ein gebrauchter Tag – anders ließen sich die Geschehnisse aus Sicht der Grün-Weißen bei Emsdetten 05 nach dem 0:3 (0:1) nicht zusammenfassen. Bereits zur Pause musste Coach Gerrit Göcking mit Markus Schürmann, Pascal Altefrohne und Keeper Marcel Schmidt dreimal auswechseln. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Chancen“, sagte Göcking, „dann kamen die Verletzungen“. Nach Leon Veltrups Treffern (38., 51.) setzte Fabio de Faria Alves den Schlusspunkt (76.). Göcking sagte: „Letztlich verdient.“

Wiedenhöft ärgert sich

„Das ist der unverdienteste aller unverdienten Punktverluste“, ärgerte sich Nullacht-Coach Julian Wiedenhöft nach dem 2:2 (0:0) gegen den SV Bösensell. Dafür, dass es keine Niederlage wurde, sorgte Luca Rehberg erst in der vierten Minute der Nachspielzeit, als er den Ball nach Vorarbeit von Gunnar Weber zum 2:2 ins Tor schob. Zuvor hatte Maximilian Ricken mit einem Eigentor auf Rückstand gestellt (58.). Nach dem Ausgleich durch Steffen Dondrup (60.) brachte Robin Voßkühler den Gast zunächst wieder in Führung (81.). „Wir haben Bösensell absolut dominiert“, sagte Wiedenhöft ernüchert.

Kuhlmann happy

Happy war André Kuhlmann, Coach von BW Aasee. Seine Truppe schlug Cheruskia Laggenbeck mit 3:1 (0:0). „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel und ein ganz wichtiger Sieg.“ Doch bis zur Dominanz brauchte es, vor der Pause leistete sich der Gastgeber eine Schwächephase. „Da haben wir den Kampf nicht angenommen“, so Kuhlmann, „das haben wir in der Halbzeit angesprochen.“ Abdelsalam Noureldin (52.) und Tom Gaese (59.) stellten auf 2:0, den Anschluss durch Joel Manchen (68.) konterte Christian Hülsmeier per Hacke (81.). „Schöner kannst du es nicht machen“, so Kuhlmann.

Hänsel stolz

Auch Concordia Albachten durfte mit dem 5:2 (2:2) bei der SV Ibbenbüren einen Sieg bejubeln. Die Concorden-Führungen durch Fabian Fröhning (24.) und Nemanja Kovacevic (35.) glichen die Hausherren durch Jost Feldhaus (26.) und Janis Schneider (39.) jeweils aus. „Unser Gegenpressing war in der ersten Hälfte das Manko“, so Coach Sebastian Hänsel. Danach lief es besser, Albachten zog durch Treffer von Kovacevic (76.), Moritz Duschika (87.) und Schahab Hajizadah (90.) davon. „Unser Offensivspiel war wirklich gut, darüber bin ich sehr froh“, sagte Hänsel.

Zeugner sieht Doppelschlag

In der Staffel 7 jubelte auch der VfL Wolbeck. Das 5:0 (1:0) gegen den SV Neubeckum war bereits der vierte Erfolg in Serie – „eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sah Coach Kolja Zeugner. Richard Joaquim besorgte vor der Pause die Führung (34.). „Neubeckum hat sich am Ende aufgegeben“, so der Trainer. Tilo Gadau (65.) und wieder Joaquim (67.) trafen per Doppelschlag und legten jeweils noch einen Treffer nach (89., 90.).