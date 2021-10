BW Aasee will die Abstiegsrunde umgehen

Eitel Sonnenschein am Aasee? Kann man so sagen, trotz einer Vorbereitung, die mit Höhen und Tiefen verlaufen ist. Die Volleyballerinnen von BWA überzeugten in der Phase vor der Saison ihren Trainer, die homogene Mannschaft ist auf jeder Position doppelt besetzt. Wohin es für die Blau-Weißen gehen kann? Trainer Kai Annacker hofft auf den Sprung in die Meisterrunde.

Das erste Auswärtsspiel unter dem Bayerkreuz? Moment mal, da war doch was. Ja klar, in der später abgebrochenen Vor­saison musste BW Aasee seine erste Begegnung in der Fremde auch bei Bayer Leverkusen II austragen, korrigierte dort die 0:3-Auftaktpleite gegen Emlichheim umgehend. Ein wichtiger Erfolg war das, den die Mannschaft von Trainer Kai Annacker am Sonntag (16 Uhr) zum diesjährigen Drittliga-Start nur zu gerne wieder­holen möchte.

Wie ist die Form nach der langen Vorbereitung? Aus dem abschließenden Testturnier gingen die Blau-Weißen mit einem „guten Gefühl“, waren trotz der Niederlage gegen den gastgebenden Zweitliga-Rückkehrer BSV Ostbevern „zufrieden“. Nach der langen Vorbereitung mit „Licht und Schatten“ sieht Annacker „den Fortschritt zur letzten Saison, wir spielen besser und sind weiter als vor einem Jahr“. Ein gutes Gefühl habe die Mannschaft sich im Training erarbeitet, die Ergebnisse etwa beim Turnier in Aligse – dort trat Aasee zu fünf Partien an und nutzte das Wochenende zum Teambuilding – lassen auf eine erfolgreiche Saison hoffen. „Ich bin optimistisch“, sagt Annacker.

Wo kann es in der Vorrunden-Gruppe 1 für BWA hingehen? Eine Antwort kann Annacker noch nicht geben, formuliert aber einen anspruchsvollen Wunsch. „Wir wollen schon in die obere Hälfte. Dann würden wir uns frühzeitig retten.“ Sprich, seine Schützlinge mögen sich unter den ersten drei einreihen, um so die Abstiegsrunde mit sieben weiteren Konkurrenten aus beiden Gruppen zu umgehen. Immerhin erwischt es am Saisonende vier Teams.

Wie ist Aasee personell aufgestellt? Qualitativ wie quantitativ scheint der 16-köpfige Kader besser besetzt als im Vorjahr. Mit Louisa Janning ist eine erfahrene Zuspielerin wieder dabei, ­dazu erhöhen die Neuzugänge Kira Hegge, Rieke Voigt und Franziska Helming das Niveau. Auf allen Positionen ist BWA ausgewogen besetzt, sogar das taktische Mittel des Doppelwechsels bietet sich damit an. Sind alle dabei, hat Annacker gar die Qual der Wahl.