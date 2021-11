Carlotta Schünemann hat Klasse – aber nur wenige Gegnerinnen

Beim Bundestrainer steht sie im Notizbuch, beim Heimtrainer Farid Vatanparast hoch im Kurs: Carlotta Schünemann. Die Deutsche Boxmeisterin in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm will im nächsten Jahr nicht nur bei der U-19-Europameisterschaft antreten, sondern auch das Abitur am Gymnasium Mauritz ablegen.

Carlotta Schünemann hat noch einiges vor. Gerade liegt die U-19-Europameisterschaft hinter ihr, beim ersten ganz großen internationalen Auftritt unterlag die 17 Jahre alte Aktive vom Boxzentrum Münster in der Klasse bis 70 Kilogramm der polnischen Vize-Weltmeisterin knapp in Runde eins. „Eigentlich war es ein erfolgreicher Kampf, er hat mich weitergebracht. Vielleicht habe ich zu viel an meine Beinarbeit gedacht“, blickt sie zurück. „Das größte Problem ist die Deckung.“ Daran muss die U-19-Meisterin in der Klasse bis 70 Kilogramm feilen.