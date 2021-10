Cavendish siegt bei Greipels Abschied

Ein britischer Altmeister entzückt 2021 die Radsportfans in der weiten Welt – und am Sonntag auch in Münster. Mark Cavendish, dessen Karriere in Trümmern zu liegen schien, sorgt erst bei der Tour der France im Sommer mit vier Etappensiegen für ein atemraubendes Comeback, um sich nun bei seiner zweiten Teilnahme zum Sprinterkönig des 15. Sparkassen-Münsterland-Giros zu krönen.

