Fußballtrainer Christian P. äußert sich zu Vorwürfen

Fußballtrainer Christian P., der im Ruhrgebiet einige Clubs um mehrere tausend Euro erleichtert haben soll, suchte auch in Münster nach einem neuen Posten. Wie das Vorstellungsgespräch dort lief und was P. zu den Vorwürfen gegen seine Person sagt.

„Er hat auf mich einen sehr nervösen Eindruck gemacht und ständig an seinen Fingern rumgeknetet“, sagt ein Fußballfunktionär aus Münster – und bestätigt: Christian P. (Name geändert) hat auch in dieser Stadt versucht, einen neuen Club zu finden. Der Mann, der zwischen 2019 und 2021 laut „Ruhr Nachrichten“ mehrere Vereine im nördlichen Ruhrgebiet um tausende Euro erleichtert haben soll, hat sich demnach per E-Mail beworben.