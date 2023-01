Comeback der bunten Vielfalt: 150 Sportarten und klare Statements

Unfreiwillig, aber aus sattsam bekannten Gründen gab es in den letzten zwei Jahren dieses actiongeladene und beispiellos mitreißende Treffen am Horstmarer Landweg nicht. Jetzt trumpften 300 Beteiligte und Dutzende in der Organisation Verantwortliche auf, als hätten sie nur aufs Comeback gewartet. Mit der Auflage Nummer 42 bewies die münsterische Hochschulsportschau, dass Tradition keinen Staub ansetzen muss, sondern dank Ideenreichtum und Enthusiasmus die Fortsetzung eines bewährten Formats ist.

Moderator Philipzen mit AfD-Seitenhieb

Möglich, dass viele Studierende erstmals in der langen Schlange ausharrten, bis sie einen der 800 Plätze in der Haupthalle ergattert hatten. Das „Queuing“ gehört als Geduldsprobe einfach dazu und wird vom zweistündigen Schlagabtausch eines kleinen Ausschnitts des 150 Sportarten anbietenden Hochschulsports belohnt. Wie so oft bestens erklärt und verknüpft von Kabarettist Thomas Philipzen als Moderator. Seine feinen Seitenhiebe sind längst legendär. Jetzt freute er sich über „so viele so schön verschiedene Menschen“ auf dem Platz und den Rängen, die beweisen würden, wie grundsätzlich und grundfalsch AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel mit ihren Attacken auch gegen Migranten liege. „Der Sport eignet sich wie wenig anderes zur Integration“, sagte Philipzen mit Blick auf das überaus bunte Bild vor Ort. So nämlich muss es sein und bleiben.

Bei der Hochschulsportschau wurde die komplette Faszination des Sports abgebildet. Foto: Peter Leßmann

Sportler jeglicher Couleur begeistern

Harry Melching, Künstlerischer Leiter der HSP-Schau in seinem 32. „Dienstjahr“, packte neun Programmpunkte in den exakt getakteten Ablauf. Was der sportlich begabte Mensch mit und auf dem Trampolin alles machen kann, warum Parcours-Anhänger auch über Kästen und Stufenbarren performen und Rollerskater auch tanzen können, wissen die Besucher jetzt genau. Bemerkenswert ist immer aufs Neue, wie begeistert die Sportprogrammnutzerinnen und -nutzer diesen Abend feiern, der ihnen eine nie dagewesene Kulisse und Resonanz bietet. Als Dauerbrenner wie das Turnen hat der Tanzsport diverser Couleur immer ein Heimspiel, allen voran die schon sehr professionelle Latein-Formation des Uni-Tanzsportclubs, die auch vor dem Zweitbundesliga-Start steht, oder die für viele neue Lyrical-Dance-Gruppe, die zeigte, wie sich Balletttechniken mit Modern Dance, Jazz und einfacher Akrobatik ausdrucksstark verknüpfen lassen.

Moderator Thomas Philipzen (l.) führte nicht nur durch ein spektakuläres, kunterbuntes Programm, sondern fand auch noch Zeit, den scheidenden Leiter des Hochschulsports, Jörg Verhoeven (r.) zu verabschieden und seinen Nachfolger Jan-Philipp Müller (Mitte) vorzustellen. Foto: Peter Leßmann

Eher im Hintergrund verfolgte HSP-Leiter Jörg Verhoeven (66) den Abend, bis Philipzen ihn ins Scheinwerferlicht holte – zu einer verbalen Staffelübergabe. Verhoeven, seit 22 Jahren im Hochschulsport tätig und als dessen Chef seit Juli 2014 ein maßgeblicher Stratege, übergibt im Februar seinen Posten an Jan-Philipp Müller, seinen aktuellen Stellvertreter. Der ist sicher, Ratschläge vom Routinier einholen zu können – auf gemeinsamen Radtouren.