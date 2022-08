Concordia Albachten bleibt nach 0:2 bei Vorwärts Wettringen weiter sieglos

Concordia Albachten backt nach dem Aufstieg in die Landesliga weiter kleine Brötchen. In Wettringen gab es am Donnerstagabend eine 0:2-Niederlage. „Wir spielen nicht schlecht, sind vor dem Tor allerdings nicht kaltschnäuzig genug“, so Trainer Sebastian Hänsel.

Der Aufsteiger hat es schwer: Concordia Albachten wartet auch nach dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Sieg in der Landesliga. Im wegen des Schützenfestes in Albachten vorgezogenen Duell am Donnerstagabend bei Vorwärts Wettringen hatten die Gäste mit 0:2 (0:0) das Nachsehen. „Wettringen macht das gut, ist brutal effektiv. Wir spielen gar nicht schlecht, machen aber keine Tore“, monierte Trainer Sebastian Hänsel. Am Freitag wird nochmals trainiert, dann dürfen die Jungs erst mal etwas feiern. In der kommenden Woche wird sich neu sortiert.

Nach dem 1:5 gegen Roxel und dem torlosen Remis beim SV Dorsten-Hardt zeigt sich das Concordia-Manko bislang im Abschluss. „Wir haben unsere Chancen, sind aber nicht effizient“, ärgerte sich Hänsel. Thomas Kroker hatte im ersten Abschnitt gleich zwei Möglichkeiten zur Führung. Erst scheiterte er aus acht, dann aus knapp 16 Metern. Vorwärts machte derweil aus wenig viel. Einen Ball, der Max Heimsath beim Klärungsversuch über den Spann rutschte, nahm Florian Kappelhoff-Rickert dankbar auf und traf (50.). Felix Bussmann machte mit seinem Tor in der 85. Minute alles klar.

Concordia: Schrock – Bürschgens, L. Saerbeck (82. Kovacevic), Heimsath – Gröger (60. Gövert), Frede (82. Leinkenjost), Wolf, Willich – Nübel (67. Niehues), Homann (82. Jülkenbeck), Kroker