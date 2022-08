Aufsteiger Concordia jubelt über Novum in der Club-Historie

Das Punkte-Konto von Concordia Albachten in der Landesliga ist eröffnet. Beim SV Dorsten-Hardt gibt’s den ersten Zähler – und es war sogar mehr drin.

Mit viel Leidenschaft und Willen hat sich Concordia Albachten den ersten Landesliga-Punkt in der Vereinsgeschichte erkämpft. Beim SV Dorsten-Hardt gab es für den Aufsteiger ein torloses Remis, das Coach Sebastian Hänsel zufrieden stimmte. „Das war ein tolles Spiel von uns. Mit viel Glück gewinnen wir es sogar, auch wenn wir am Ende etwas Glück hatten.“

Mit Debütant Jarle Schrock zwischen den Pfosten gestaltete sich die Partie in Durchgang eins „recht mittelfeldlastig“ – und mit einer dicken Chance von Thomas Kroker, der Kevin van Holt im Dorstener Tor scheiterte (27.). Und auch die zweite gute Möglichkeit hatte Kroker Mitte der zweiten Halbzeit, ehe der SV in der Nachspielzeit durch zwei Standards gefährlich wurde, aber nicht traf. So blieb es beim „am Ende gerechten Unentschieden“ (Hänsel).

Concordia: Schrock - Bürschgens, L. Saerbeck (82. Eshold), M. Heimsath - Gröger (72. Gövert), Frede, Wolf, Willich - Hajizadah (61. Niehues), Homann (2. Nübel), Kroker