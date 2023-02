„Hat gut getan“: Albachten gestärkt und bestens gelaunt in die Rückrunde

Von Abschiedsstimmung keine Spur – auch, wenn Concordia Albachten am Saisonende nicht um ein wehmütiges Lebewohl herumkommen wird. Ja, Aufstiegstrainer Sebastian Hänsel wird den Landesligisten verlassen, aber die Liga soll dem Club erhalten bleiben. Darüber sind sich alle einig, wie der scheidende Chefcoach bestätigt. „Die Mannschaft will, ich will – und da kann ich den Vorstand und das gesamte Umfeld mit einschließen.“ Beim Mannschaftsabend am vergangenen Wochenende war die Stimmung bestens, der letzte Test gegen den TuS Recke (4:1) tat ein Übriges.

„Das hat uns gutgetan“, sagt Hänsel nach einer „sehr guten“ Wintervorbereitung. „Schade nur, dass die Partie gegen Altenberge ausgefallen ist. Die hätten wir gerne noch gespielt.“ So blieb es bei drei Freilufttests ohne Niederlage, die den Blick auf die Qualitäten des Teams lenkten und wirkungsvoll von dem auf die Tabelle ablenkten, an der es in den kommenden Wochen zu arbeiten gilt. „Aber das ist kein Problem. Alle freuen sich auf die Spiele, und wir sind überzeugt, den Klassenerhalt noch schaffen zu können.“

Es fehlten „oft nur Kleinigkeiten“

Mut machen nicht nur Trainingsbeteiligung und Einstellung, sondern auch der Blick zurück auf Leistungen, die im Tableau nur sehr unzureichend widergespiegelt werden. „Das waren oft nur Kleinigkeiten“, erinnert sich Hänsel an gute Spiele mit schlechten Ergebnissen. Das soll sich im langen Schlussspurt ändern, „wenn wir dann auch die Tore machen.“ Natürlich war die Abschlussschwäche Dauerthema im Training – und zuletzt beim Viererpack in Recke auf dem Platz schon sehr ordentlich abgestellt.

Mit diesem Erfolgserlebnis geht es am Sonntag zum kürzesten Auswärtsspiel der Saison zum Nachbarn nach Roxel. „Darauf freuen sich alle“, sagt Hänsel – und natürlich auf eine Neuauflage in der gleichen Liga in der kommenden Spielzeit. „Das bleibt, es reicht, wenn ich mich am Saisonende verabschiede.“