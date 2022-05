"Heute passiert noch was": Albachten macht Aufstieg perfekt

Concordia Albachten will raus aus der Bezirksliga und darf, BW Aasee möchte drinbleiben und hofft: Während die Concorden beim 6:0 in Hörstel ihr Meisterstück machten, wahrten die Blauweißen durch ein 5:1 in Bösensell alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Albachten feiert nach Tor-Gala

Concordia Albachtens Trainer Sebastian Hensel marschiert mit seinem Team schon seit Monaten in der Liga vorneweg, vorzeitige Glückwünsche wehrte er jedoch Woche für Woche so souverän ab, wie Keeper Thorben Hövelmann Schüsse der gegnerischen Stürmer. Am Sonntag gab er den Widerstand endlich auf – nichts und niemand kann Albachten jetzt noch vom Thron stoßen.

Nach dem halben Dutzend in Hörstel durch Thomas Kroker (6. und 12.), Silas Nübel (23. und 74.), Niklas Frede (54.) und Fabian Fröhning (88.) durften auch die letzten unentwegten Mathematiker ihre Rechenschieber entsorgen: Die Concordia spielt künftig Landesliga und legte noch am Abend eine meisterliche Spontanpartie hin. Schon auf der Rückfahrt erklang der Aufstiegschor des SV Concordia nicht schön, aber laut.

Für den Montag hatte Trainer Hänsel die meisten Termine vorsorglich abgesagt. „Klar, heute Abend passiert noch was“, lautete die Ansage. „Wir sind wunschlos glücklich. Das war der Abschluss einer unfassbaren Saison.“

Aasee siegt und hält Kontakt

BW Aasee behielt in Bösensell Überblick und Nerven, nachdem bereits am Freitag Abstiegskonkurrent Germania Hauenhorst vorgelegt hatte. 5:1 (2:0) bezwangen die Blauweißen die Gastgeber. „Das war ein nie gefährdeter Sieg“, so Trainer André Kuhlmann, der fest überzeugt ist, dass seine Schützlinge in den kommenden beiden Partien die Spielklasse sichern, in die sie definitiv gehören. „Wer über 40 Punkte in einer Spielzeit holt, der darf nicht absteigen“, sagt Kuhlmann, wohl wissend, dass der fünfte Absteiger, wie auch immer der heißen wird, diese Grenze schon längst überschritten hat.

„Und das darf eigentlich nicht sein. Egal, welche Mannschaft es erwischt, die ist dann die ärmste Sau“, so Kuhlmann. „Es ist ein Unding, dass der Verband, die Probleme der beiden Corona-Jahre jetzt auf dem Rücken der Vereine zu lösen versucht.“ BW Aasee will diese Last zumindest nicht schultern – und Hoffnung geben unter anderem die fünf Treffer in Bösensell durch Bennet Packheiser (10.), Leonard Mikowsky (37.), Max Picht (51.), Ole Goldbeck (53.) und Jonas Gövert (72.). Hinten wehrte Keeper Leon Berkemeyer einen Elfer ab, ansonsten hielt Martin Pruin sicher die Abwehrfäden in der Hand.

Münster 08 gönnt sich ein wenig Leerlauf

Nachdem sich der SC Münster 08 am Donnerstagabend endgültig den Klassenerhalt gesichert hatte, sah Trainer Julian Wiedenhöft am Sonntag beim 2:2 (0:1) gegen den SV Mesum II eine „behäbige und langsame“ Vorstellung seines Teams. Felix Kamphues traf gleich doppelt für die Gastgeber (37., 83.). Nullacht wachte erst spät auf, kam in Überzahl aber noch zum Ausgleich. Christopher Hömann (84.) und Julius Caßel (90.) trafen. „Das Unentschieden war insgesamt aber unnötig gegen einen limitierten Gegner“, meinte Wiedenhöft.

VfL Wolbeck macht Plätze gut

In der Parallelstaffel spielt der VfL Wolbeck derweil befreit auf. Eine Woche nach dem auch theoretischen Ende aller Abstiegssorgen bastelt die Mannschaft um Trainer Kolja Zeugner jetzt am optimalen Tabellenstand zum Saisonende. Der 2:0 (2:0)-Sieg in einem „sehr ordentlichen“ (O-Ton Zeugner) Bezirksligaspiel beim TuS Oestinghausen beschert dem Team aktuell Rang neun. Miles Geske (2.) und Benedikt Sollik sorgten für die Treffer des Tages.