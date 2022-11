Concordia schlägt sich bei 3:7-Klatsche gegen Bockum-Hövel unter Wert

Sieben Treffer kassiert, nur drei geschossen – das klingt eindeutig. „War es aber nicht“, sagt Sebastian Hänsel. Der Trainer von Landesligist Concordia Albachten war am Sonntag beim 3:7 bei der SG Bockum-Hövel allein mit 15 Minuten nach der Pause nicht einverstanden. „Ansonsten waren wir mutig und engagiert.“ Nach 45 Minuten führte der Aufsteiger gar 3:2.

Nemanja Kovacevic (13.) und Jeroen Eshold (14.) hatten Albachten per Doppelschlag aussichtsreich in Führung gebracht. Rafael Miguel Lopez Zapata (27.) und Mergim Deljiu (29.) sorgten für den zwischenzeitlichen Gleichstand, ehe Silas Nübel (38.) die Concordia wieder nach vorne brachte. „Wir haben leidenschaftlich gekämpft, waren gut drin in den Zweikämpfen“, freute sich der Coach über den ordentlichen Auftritt.

Nach der Pause zeigt sich Bockum-Hövels Wucht

Eine komplett andere Wendung nahm die Partie mit dem Ausgleich der Platzherren nach 61 Minuten (Sebastian Schütte). Wieder Schütte (68.) und Simon Schroth (70.) stellten auf 5:3. „Da hat sich die offensive Wucht des Gegners gezeigt.“ Hänsel versuchte mit der Einwechslung von Lars Zymner nochmals den Angriff zu beleben. Ohne Fortune. Aymane Benzougagh (88.) und abermals Deljiu (90.) machten mit ihren Toren alles klar. „Wir sind sehr selbstkritisch, aber diesmal kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“, so Hänsel.

Concordia: Hövelmann – Gövert (76. Zymner), Saerbeck, Bürschgens, Gröger – Wolf (82. Uzun), Eshold – Kovacevic, Jülkenbeck (62. Heimsath), Kroker – Nübel