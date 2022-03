Corona-Absagen mit drei Fällen sind Geschichte

Reihenweise fielen in der Region in den vergangenen Wochen Amateurfußball-Spiele aus. Bei drei nachgewiesenen Corona-Fällen in einer Mannschaft war schon eine Absage möglich. Damit ist nun Schluss. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat in einer Sitzung des Verbands-Fußball-Ausschusses am Mittwoch entschieden, dass die Regelung ab Montag komplett entfällt. Wer in Personalnot gerät, kann sich in unteren Mannschaften bedienen – oder im Notfall die Punkte kampflos abtreten. Die Anpassung gilt auch für den Jugend-Bereich.

Schnieders: "Keine Notwendigkeit mehr"

„Damit reagiert der Verband auf die aktuelle Coronaschutzverordnung [...], die keine Einschränkungen mehr für den Sportbetrieb im Freien vorsieht“, heißt es in der Mitteilung. Vizepräsident Manfred Schnieders sagt: „Wir sehen deshalb keine weitere Notwendigkeit mehr, Spiele wegen Coronafällen abzusagen.“

Zahlreiche Nachholspiele

Die Vereine machten von den entgegenkommenden Durchführungsbestimmungen reichlich Gebrauch, dem Vernehmen nach wurde nicht selten auch mal ein Spieler mit Infektion aufgeführt, der ohnehin weit hinten in der Kaderliste stand oder nicht zur Verfügung gestanden hätte. Schon jetzt haben zahlreiche Mannschaften eine riesige Anzahl an Nachholspielen vor der Brust. Der Verband möchte die Saison aber gern ohne Anwendung der Quotientenregelung zu Ende führen, was bei einem Fortbestand der Drei-Fälle-Regel in einigen Ligen kaum möglich gewesen wäre.

Norbert Krevert ist Vorsitzender des Kreises Münster und trägt die Neuerung mit. „Unter Funktionären war die Regel ohnehin umstritten. Natürlich kriegen wir mit, was in der Welt passiert und wissen, dass nicht jeder Spieler nach einer Genesung sofort wieder auflaufen kann. Aber wir sehen auch, dass all die Partien nachgeholt werden müssen und stehen zugleich in der Verantwortung, dass es nicht zu Überlastungen der Teams in englischen Wochen kommt.“

„ »Teil der Wahrheit ist, dass wir mit der neuen Ausgangslage jetzt Erfahrungen sammeln müssen.« “ Norbert Krevert

Nach wie vor sollen die Staffelleiter in Extremfällen die Gelegenheit geben, Begegnungen doch noch mal zu verlegen. Das war immer schon ein üblicher Vorgang. Beim BSV Roxel waren vor wenigen Wochen etwa drei Viertel der Truppe betroffen. „Teil der Wahrheit ist, dass wir mit der neuen Ausgangslage jetzt Erfahrungen sammeln müssen. Wir werden uns auch intern noch beraten“, sagt Krevert. Der 51-Jährige setzt in seinem Kreis weiter auf die Kooperationsbereitschaft der Clubs. „Wir sagen aber auch ganz klar: Wer noch nicht wieder fit ist, soll auch nicht spielen.“

FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski gab sich übrigens „zwiegespalten“ über die Entscheidung. „Wenn wir die Infektionszahlen betrachten, kann ich verstehen, dass es nicht für jeden nachvollziehbar ist.“