Couragierter Auftritt des 1. FC Gievenbeck beim SV Rödinghausen II

Der 1. FC Gievenbeck bleibt weiter ungeschlagen in der Westfalenliga. Beim Gastspiel in Rödinghausen gab es am Sonntag ein nicht unverdientes 2:0, das sich die Gäste ob ihres mutigen Auftrittes verdienten. Allerdings verletzten sich Jannik Balz und Philip Röhe.

Mut ist die Fähigkeit, in gewissen Situationen die Angst zu überwinden. Nun wird sich der 1. FC Gievenbeck bei seinem Gastspiel bei der Reserve des SV Rödinghausen am Sonntag ob der breiten Brust nicht sonderlich gefürchtet haben. Aber der Schlüssel zum 2:0 (1:0) war wie so oft die eigene Courage. „Wir haben mutig Fußball gespielt und verteidigt“, befand Trainer Florian Reckels nach dem achten Sieg im zehnten Spiel. Das ist weiter Spitze!

Die drei Punkte wurden indes teuer erkauft – mit Jannik Balz und Philip Röhe verletzten sich zwei Schlüsselspieler. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Louis Elias Martin hätte derweil in den ersten zehn Minuten zum „Volltreffer“ werden können, seine beiden Chancen ließ er liegen. Tormann Nico Eschhaus hielt seine Farben sodann im Spiel, als er bei einem Pfund von Dominic Schmidt (25.) glänzend parierte. Fünf Minuten später die Führung: Einen Angriff über Martin und Tom Gerbig finalisierte Anton Mand (30.) cool. Der Tabellenführer eiskalt. Die Ostwestfalen sammelten sich in der Pause, setzten zu einem 20-minütigen Sturmlauf an, in dem Eschhaus immer wieder in den Fokus rückte. Die Null stand – dann erlöste Tom Gerbig seine Farben mit dem entscheidenden 2:0 (75.). Der fleißige Daniel Geisler verdiente sich den Assist. Zuvor hätte der eingewechselte Christian Keil schon alles klar machen können, ja müssen, aber sein Hackenkick beförderte den Ball nicht ins Netz.

1. FC Gievenbeck: Eschhaus – Röhe (46. Beil), Scherr, Mende – Brüwer, Mand, Geisler, Volmering, Balz (18. Gerbig) – Martin (57. Keil) Maddente (77. Fromme)