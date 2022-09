SGS feiert Cup-Erfolge und knackt eine magische Marke

Der erste Trainingsblock ist geschafft für die SGS. Beim „RheinRhurCup“ in Gladbeck sprangen nicht nur Pokale heraus, Patricia Rutz brach auch erstmals eine besondere Marke. Unterdessen wurden die Mastersschwimmer in Recklinghausen Dritter.

Zehn harte Wochen Training liegen hinter den Schwimmern und Schwimmerinnen der SGS Münster, der „RheinRuhrSan-Cup“ in Gladbeck bot am vergangenen Wochenende den perfekten Abschluss für den ersten Trainingsblock nach der Sommerpause.

„Unsere Planung ist voll aufgegangen, das war alles super“, freute sich SGS-Trainer Markus Erth über die Resultate in Gladbeck. „Durch die Bank tolle Leistungen auf einem super Niveau.“

Rutz bleibt unter einer Minute

Besonders stark präsentierte sich Patricia Rutz (Jahrgang 2008), die als erste SGS-Schwimmerin die magische Marke von einer Minute über die 100 Meter Freistil knackte (59,62 Sekunden). „Das hatte sich schon lange angedeutet, sie war super happy“, sagte Erth. Darüber hinaus brillierte auch die jüngere Fraktion. Moritz Trenkpohl (2010), Sará Szabó (2013), Anna Stockel (2012), Enda Schirmeisen (2011) und Belana Bradtke (2010) machten sich am Ende mit einem Pokal im Gepäck auf die Heimreise nach Münster.

„Diese Woche wird jetzt ein bisschen lockerer, bevor es dann in der kommenden Woche ins Trainingslager geht“, sagte Erth. Über die zwei Wochen der Herbstferien gastiert die SGS dann in der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf und bereitet sich auf den Weltcup in Berlin sowie die Deutschen und NRW-Meisterschaften auf der Kurzbahn vor.

Masters mit starker Leistung

Währenddessen verzeichneten die Mastersschwimmer beim Landesentscheid in Recklinghausen unter zehn Mannschaften mit 16 956 Punkten einen starken dritten Platz hinter der SG Dortmund und dem SSF Bonn. „Nach Infekten waren noch nicht alle wieder richtig fit, aber wir sind sehr stolz über den Platz“, sagte Trainerin Susanne Rellensmann. Ungewohnt war für die Truppe dabei, dass die Läufe gemischt waren, Männer und Frauen starten gemeinsam. „Wer als Erster anschlägt, ist nicht so wichtig, es kann auch der langsamste in einem Wettkampf die höchste Punktzahl bekommen, wenn die Relation Leistung zu Altersklasse stimmt“, so Rellensmann. Für die SGS gingen Tanja Kintrup, Gesa Gronert, Mareike Ehring, Inga Brüggenhorst, Alina Riehm, Sonja Wistuba und Susanne Büning an den Start, sowie Alexander Bergenthal, Tom Schöpe, Marius Stelzer und Herbert Kissenkötter.