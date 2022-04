Daniel Mladenovic rettet TuS Hiltrup einen Punkt beim 3:3 in Theesen

„Strukturlos, das war nicht viel in den ersten 60 Minuten.“ Das Fazit von Christian Hebbeler, Trainer des Westfalenligisten TuS Hiltrup, fiel nach dem 3:3 (1:1) beim VfL Theesen deutlich aus. Und das, obwohl seine Jungs in der ersten Stunde zweimal erfolgreich waren.

Daniel Mladenovic hatte die Gäste vom Punkt aus in Führung gebracht (33.), nachdem Nils Johannknecht im Strafraum der Platzherren unsanft von den Beinen geholt wurde. Das 1:0 brachte keine Sicherheit, immer wieder sah sich der TuS im Rückwärtsgang, verteidigte was das Zeug hielt und kassierte eine Ecke nach der anderen. Das 1:1 resultierte aus einer schwachen Abwehraktion (Alessio Giorgio/35.). Zu allem Überfluss musste Hiltrup das 1:2 schlucken – durch einen Sonntagsschuss von Finn Jaster (47.). „Den trifft er so nur einmal im Leben“, so Hebbeler. Bastian Gaube und Co. blieben aber am Drücker, Johannknecht behauptete das Leder und schob es im Gegenzug überlegt an Theesens Tormann Florian Ernst vorbei ins Netz: 2:2 (48.). Ein Standard brachte dann abermals den TuS in Verlegenheit – und wieder in Rückstand (Wilko Bruns/49.), ehe Mladenovic den Punkt rettete (80.).

In der letzten halben Stunde versuchte Hebbeler mit der Hereinnahme von Julian Sammerl und Frederik Schulte noch einmal alles – und plötzlich lief es sogar rund. Schulte hatte kurz vor dem Ende sogar den Lucky Punch auf dem Puschen – vorbei.

TuS Hiltrup: Böcker – Stegt, Gockel (62. Sammerl), Kisker, Finkelmann (66. Schulte) – Kilinc, Bezhaev – Mladenovic, Gaube, Johannknecht – Güney (28. Syska)