„Darf gern so bleiben“: Amelsbüren hat Lauf, Wacker aber ein Problem

Gleiche Liga, viele Unterschiede: Bei den vier münsterischen Frauenteams in der Fußball-Landesliga gibt es neben Freude auch Frust. Ein EM-Effekt hat sich lediglich in den ganz jungen Jahrgängen eingestellt.

Über fehlende Nachbarschaft können sich die münsterischen Fußballerinnen in der Frauen-Landesliga nun wirklich nicht beklagen. GW Amelsbüren, BW Aasee, Borussia und Wacker Mecklenbeck II gehören dem auf 13 Teams geschrumpftem Feld an. Ursprünglich zählte auch der SC Gremmendorf zu diesem Zirkel, personelle Probleme zwangen den Club jedoch in die Knie – als Konsequenz zog er seine Mannschaft zurück. Andernorts blüht die Frauensparte. Der vom DFB prognostizierte Zusatzschub nach der erfolgreichen Europameisterschaft ist allerdings nicht festzustellen.

Amelsbüren ist aktuell bestplatziertes Team aus dem Münster-Kleeblatt. Als Vierter sitzen die Grün-Weißen dem Spitzentrio im Nacken. „Wir sind gut im Rennen, das darf gern so bleiben. Aufstiegsambitionen haben wir aber nicht“, sagt Kerstin Höfling. Die Abteilungsleiterin und Trainerin ist eine treibende Kraft in Münsters Süden. Intensiv kümmert sie sich um die Geschicke der zwei Frauen- und sechs Mädchenmannschaften im Club. Im nächsten Sommer sollen auch die U 7 und die U 9 dem Spielbetrieb zugeführt werden. Es läuft in Amelsbüren. Profitiert hat der Verein von einem Verbandsprojekt (Uefa Playmakers) zur Gewinnung neuer (Mit)Spielerinnen. „Da sind 15 Mädchen hängengeblieben, großartig“, sagt Höfling.

Wortmann spricht Wacker-Probleme an

Ähnlich gut aufgestellt wie Amelsbüren ist Wacker Mecklenbeck. Dort gehen sogar drei Frauenteams (und mehrere Mädchenmannschaften) ihrem Hobby nach. Volker Wortmann coacht im fünften Jahr die „Zweite“ in der Landesliga. Den mäßigen Saisonstart mit nur einem Sieg in sieben Partien führt er auf den Verlust mehrerer Leistungsträgerinnen zurück. „Es braucht Zeit, das zu kompensieren“, sagt er. Die Gefahr, in Abstiegsnot zu geraten, sieht er nicht. „Fuchsteufelswild“ machen Wortmann mitunter die hausgemachten Probleme. „Im Verein fehlt mir die Anerkennung der Arbeit im Frauenbereich. Von der wünschenswerten Gleichstellung sind wir bei Wacker leider noch weit entfernt.“

Bei Borussia Münster haben die Frauen in der zweiten Vorsitzenden und stellvertretenden Abteilungsleiterin Irmi Venschott eine engagierte Fürsprecherin und Förderin. „Das hilft natürlich“, konstatiert Detlev Rasch. Einen wirklichen EM-Effekt hat der Trainer des Frauenteams nicht wahrgenommen. „Nur im U-9-Bereich und jünger gibt es eine gewisse Euphorie“. Die eigene Mannschaft sieht der Aufstiegscoach „noch nicht ganz angekommen. Das Tempo in der Landesliga ist höher und die Gegner sind robuster. Wir haben Lehrgeld gezahlt und Punkte liegen gelassen.“

Aasee schaut erstmal nach unten

Wie Borussia gelang auch BW Aasee im Frühjahr der Sprung aus der Bezirks- in die Landesliga. In der Tabelle rangiert das Team zurzeit drei Plätze vor dem Nachbarn. Kolja Steinrötter, seit 2011 Trainer bei den Blau-Weißen, stuft den Start als „gut“ ein, schaut aber „erstmal noch nach unten“. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es im Derby zum direkten Duell mit der Borussia. Dem Gegner bescheinigt Steinrötter eine „sehr strukturierte Jugendarbeit“. Bei Aasee liegt sie – bezogen auf den weiblichen Bereich – brach. Zulauf haben die beiden Frauenmannschaften trotzdem. „Überwiegend aus dem Studentinnen-Milieu“, erklärt Steinrötter.