Meyer-Zimmermann gewinnt Großen Preis von Münster

Es war der krönende Abschluss der vier Tage Turnier der Sieger. Im Großen Preis fiel die Entscheidung über den Erfolg erst am letzten Hindernis, das Sophie Hinners und ihrer Stute Anaba Haize zum Verhängnis wurde. Zwar war die 25-Jährige schnell wie keines der zehn anderen Paare im zweiten Umlauf. Doch eben an diesem finalen Sprung leistete sie sich einen Abwurf. Der Weg war frei für Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die mit Minimax am Sonntagnachmittag die Triumphatorin war. „Ich bin sehr glücklich und liebe es in Münster zu reiten“, sagte Meyer-Zimmermann, die hier schon 2008 den Großen Preis gewonnen hatte.

In der spannenden Entscheidung, wer das mit 120.000 Euro dotierte Schlussspringen als Sieger beendet, reihte sich hinter Meyer-Zimmermann mit André Thieme der Europameister ein, der mit seinem Pferd Conacco zufrieden war. „Ich kann daher mit Rang zwei gut leben.“ Dritter wurde der Italiener Emanuele Camilli mit Chadellano.

Am Samstag hatte David Will die Qualifikation zum Großen Preis, die erstmals am Abend unter Flutlicht ausgetragen wurde, für sich entschieden. Und damit überraschte der 34-jährige Bayer, der My Prins van Dorperheide gesattelt hatte, sich ein wenig. „Ich war schneller als gedacht, wollte es nicht übertreiben und zu viel Risiko gehen. Aber dann waren wir schön im Fluss“, sagte Will, der in 37,89 Sekunden siegte. Als Zweiter beendete Marcus Ehning den Stechparcours. Der Borkener lag mit A la Carte zwei Hundertstel vor Alain Jufer (Schweiz) mit Cornet.

Ein wenig gemächlicher ging es naturgemäß in der Dressur zu – aber nicht minder hochklassig. So setzte Ingrid Klimke bei ihrem Heimspiel das Glanzlicht am Samstagabend. Sie dominierte die Flutlicht-Kür, nahm die begeisterten Zuschauer bei ihrem Ritt im Sattel von Franziskus mit. Das Paar, das bei der WM in Herning Bronze mit dem deutschen Team gewonnen hatte, erhielt vom Richtergremium starke 82,225 Prozent. Deutlich knapper fiel die Entscheidung um Rang zwei aus. Die Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson sicherte sich diesen mit Amplemento auch dank starker Pirouetten, lag mit 77,975 Prozent hauchdünn vor ­Carina Scholz und Tarantino (77,750 Prozent), die ebenfalls in den Pirouetten sowie in den Piaffen ihre Highlights setzten.

Strahlende Siegerin des Specials am Sonntagmorgen war mit Dorothee Schneider eine hochdekorierte Dressurreiterin aus Framersheim. Mit First Romance, einem zwölf Jahre alten Wallach, gewann sie vor Sandra Nuxoll, die mit Bonheur de La Vie am Donnerstag im Grand Prix Zweite hinter Klimke geworden war – da noch vor Schneider, die den Fehler in den Einer-Wechseln „sich zum Vorwurf“ machen musste. Für starke 76,824 Prozent und damit für eine Goldene Schleife aber war ihr Auftritt dennoch gut.