Der Tag, an dem einfach alles passte

Es sind prominente Namen, ja fast Legenden, die auf der Siegerliste des Großen Preises von Aachen stehen. Und seit Anfang Juli gehört auch Gerrit Nieberg zu diesem elitären Club von CHIO-Siegern - eine Sternstunde des Springreiters, der auch bei seinem Heimspiel in Münster glänzen will.

Stechen im Großen Preis von Aachen, nur noch ein Reiter kann dem Briten Scott Brash den Sieg wegschnappen. Alle Augen in dem riesigen Stadion in der Soers sind auf ihn gerichtet, auf Gerrit Nieberg. Was für ein Druck – und gleichzeitig was für eine Chance. Mit einem Triumph beim CHIO, dem Wimbledon des Reitsport, trägt man sich ein ins Geschichtsbuch, in das sich schon so viele großartige Reiter eingetragen haben. Und Nieberg erwischt mit Ben eine Traumrunde, findet die siegbringende Linie im Stechparcours. Ein Wahnsinn, dieser 3. Juli 2022, der für den 29-Jährigen ein „Tag war, an dem einfach alles gepasst“ hat.

Nieberg, der Sohn von Team-Olympiasieger Lars, feiert in Aachen seinen größten Triumph. Glückwünsche aus allen Ecken der Welt trudeln auf seinem Handy ein. Im direkt folgenden, vorher geplanten Urlaub versucht der Bereiter aus dem Stall Gut Berl von Hendrik Snoek so viele wie möglich zu beantworten. „Das alles hat mich ein wenig überfordert. Ich glaube, ich habe nicht alle geschafft“, gesteht Nieberg.

Top-Leistungen, aber keine WM

Dieser Triumph in Aachen ist die vorläufige Krönung in seiner noch jungen Karriere – und weckt die Hoffnung auf einen Start bei der WM in Herning. „Das war zu Beginn des Jahres unser Ziel, darauf haben wir hingearbeitet.“ Mit Erfolg, die Ergebnisse und die ausdauernde Arbeit mit seinem „Once-in-a-lifetime-Pferd“ Ben oder mit Blues d’Aveline, seiner Nummer zwei im Stall, lassen ihn in die Weltspitze vorstoßen. Nationenpreise, Weltcup-Finale in Leipzig, Global Champions Tour – Nieberg spielt mit im Konzert der Großen. Und darf doch nicht zur WM. Bundestrainer Otto Becker, der 2000 mit Dobel’s Cento wie auch Niebergs Chef Snoek (1968 mit Dorina) den Großen Preis von Aachen gewonnen hatten, entscheidet sich für fünf andere Reiterpaare. „Die Enttäuschung war schon ziemlich groß“, sagt Nieberg, der seine Nicht-Nominierung aber abgehakt und seinen Kollegen Marcus Ehning (Platz fünf) und Jana Wargers (Rang neun) zu ihren guten Leistungen im dänischen Herning aber gratuliert hat.

Zeit, sich zu grämen, gibt es nicht. Es warten neue Aufgaben, etwa beim Turnier der Sieger, das für den Reiter des RV St. Hubertus Wolbeck mittlerweile zu einem Heimspiel geworden ist. „Die Kulisse vor dem Schloss, das Familiäre hier und die Top-Bedingungen: Münster ist eines der schönsten Turniere des Jahres“, sagt Nieberg. Er kann es beurteilen, kommt er doch weit herum. Viel Freizeit bleibt da nicht, vielleicht mal „essen gehen“ an Münsters Hafen.

Nach Münster folgt Kanada

Fast direkt nach dem TdS geht es für ihn weiter, Calgary als Teil der Rolex-Grand-Slam-Serie wartet. Das nächste Turnier der allerhöchsten Kategorie, für das Nieberg mit seinem Coup in Aachen die Eintrittskarte gelöst hat.