Der Wind gibt Max Wenk die Richtung vor

Münster

Max Wenk lebt in den kommenden Monaten seinen Traum. Seit ein paar Tagen ist der Münsteraner auf seinem Surf-Trip, der ihn über Frankreich nach Spanien führt. Tarifa ist das erste Ziel, dort will der 18-Jährige vorerst sein Winterquartier aufschlagen will. Ansonsten möchte Max Wenk nur eins: So oft es der Wind zulässt mit seinem Board raus aufs Meer.

Von Henner Henning