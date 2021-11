Derbysieg: GW Gelmer schlägt Münster 08 mit 3:1 – Houghton trifft doppelt

Münster

Defensiv äußerst kompakt und offensiv eiskalt – so präsentierte sich Grün-Weiß Gelmer am Freitag am im Derby gegen den SC Münster 08, der mit einer 1:3 (0:3)-Niederlage die kurze Heimreise in Richtung Kanal antreten musste. Zehn starke Minuten in Halbzeit eins entschieden die Partie, in der Gelmers Niklaas Houghton einmal mehr seine Knipser-Qualitäten bewies.

-tau-