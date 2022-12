Utta knackt eigenen Rekord und sagt: „Ich mache hier keine Politik“

Die umstrittenste WM aller Zeiten geht in ihre entscheidende Phase, oder ist es vielleicht doch die beste WM – und in Deutschland merken wir es nur nicht? Detlev Utta, Fußball-Weltenbummler und Torwart-Urgestein in Münster, ist seit dem Eröffnungsspiel vor Ort und konnte sich aus nächster Nähe seine Meinung bilden. Vorweg: Der 53-Jährige, als Partytouren-Organisator bei Müller-Touristik auch ein Fernreise-Experte, traut sich, von dieser WM auch Gutes zu berichten …

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat diese WM schon vor dem ersten Spiel zur besten aller Zeiten erklärt und seine Einschätzung seither fast täglich bestätigt. Für Sie sind es bereits die sechsten Weltmeisterschaften vor Ort – hat Infantino recht?

Utta: Uns geht es hier tatsächlich sehr gut. Das Wetter ist gut, die Stadien sind alle nah beieinander. Essen und Trinken können hier tatsächlich sehr teuer sein, aber man kann auch zu vernünftigen Preisen speisen. Und es gibt hier auch viel zu sehen: Die Märkte, die Strände, da wird einem nicht langweilig.

Aber wirklich die beste WM aller Zeiten?

Utta: Brasilien und Südafrika haben als Länder natürlich mehr zu bieten, die Landschaften, die Tiere … aber auch andere Entfernungen. Hier habe ich ein Spiel ausfallen lassen, weil mir die 60 Kilometer in der Straßenbahn zu lang waren. In Brasilien sind wir teils 4000 Kilometer zu den Spielorten geflogen – aber da sind wir ja Weltmeister geworden. Wie in Italien 1990, das war auch fantastisch, aber ganz anders. Da war ich jung, und wir haben für ungefähr 3000 Mark 20 Spiele gesehen, hier in Katar kommt man unter einer fünfstelligen Summe nicht hin.

Aber da war doch noch was: Die Zweifel über die Rechtmäßigkeit der WM-Vergabe, die Behandlung der Wanderarbeiter, die Rechte von Frauen und Homosexuellen … Sie boykottieren den Boykott.

Utta: Wenn man so will, tue ich das. Die Vorwürfe sind alle berechtigt, aber ich mache hier keine Politik, ich bin bei einer Fußball-WM. Die Stimmung ist gut – vor allem bei den Fans, die nicht aus Europa kommen.

Der Protest der Deutschen ist aber bei den Kataris angekommen, oder? Ist das auch zu spüren?

Utta: Ja, als Deutschland ausgeschieden ist, war die Schadenfreude deutlich spürbar. Die vielen Mesut-Özil-Plakate hatten die Zuschauer zwar nicht mit ins Stadion gebracht, die wurden erst vor Ort verteilt, aber die Hand-vor-den-Mund-Geste ist bei den Gastgebern nicht gut angekommen.

Haben Sie sich mit kritischen Nachfragen zu Ihrem Trip auseinandersetzen müssen?

Utta: Tatsächlich gab es genau eine Frage, warum ich das hier unterstützen würde. Ansonsten ist es aber ruhig geblieben.

Die DFB-Elf ist längst zu Hause, Detlev Utta ist noch da. Für wen schlägt jetzt das Fußballherz?

Utta: Das ist eine gute Frage. Da gibt es immer Gründe und alte Rivalitäten, warum es die eine oder andere Mannschaften nicht werden soll. Jetzt ist Brasilien ja auch raus – jetzt würde ich mich für Kroatien freuen (das Interview wurde vor dem ersten Halbfinale geführt). Natürlich wäre Marokko auch eine tolle Außenseiter-Geschichte. Mal schauen.

Am Samstag haben Sie ihren WM-Rekord von 22 Spielen geknackt: Argentinien gegen die Niederlande war die laufende Nummer 23. Was kommt jetzt noch?

Utta: Das erste Halbfinale ist Nummer 24, dann mal gucken – es könnten noch drei Spiele dazukommen.

Prominente Foto-Partnerin: Detlev Utta und die Miss Kamerun Foto: Detlev Utta

Fazit also: Eine gute WM-Zeit in Katar?

Utta: Die Stimmung passt, die Organisation ist teilweise eine Katastrophe – komplett überreguliert. Obwohl die Wege theoretisch extrem kurz sind, muss man unglaublich viel laufen. Die Taxis oder das Uber müssen weit vor den Stadien parken, auch von den Haltestellen der Straßenbahnen sind es immer noch zwei Kilometer. Das ist, als wenn einen der Bus zum Preußenstadion bei Agravis ausspuckt – und dann Fußmarsch. Nach dem Spiel müssen sämtliche Zuschauer auf der gleichen Stadionseite raus und dann einmal oder durch die Absperrgitter zweimal ums Stadion rum. Da kommen locker noch mal zwei Stunden drauf. Die späten Spiele fangen um 22 Uhr an, im Hotel ist man dann um 2 Uhr nachts. Dazu kommt, dass alle fünf Meter ein Volunteer steht, der einem den Weg weist. Meistens Verkäufer und Angestellte, die für eine kleine Extraprämie verpflichtet wurden. Das ist komplett überzogen. Zwei Stunden nach dem Spiel wandert da eine ganze Armee ab.

Apropos Hotel, wie und wo wohnt es sich in Katar?

Utta: Die Appartements im Fandorf sind nicht so teuer und haben gutes Jugendherberge-Niveau. Die richtig teuren Hotels sind aktuell nicht erschwinglich: Bis 4000 Euro für eine Nacht – und das wird zum Finale hin nicht billiger. Die Marriott-Kette ist zudem komplett von der Fifa geblockt.

Wie kommen Sie an die Karten? Auf dem regulären Ticketmarkt kostet das Finalticket in Kategorie eins 1600 Euro.

Utta: Ich bin ja seit 30 Jahren in Sachen Fußball unterwegs und habe viele Kontakte und Verbindungen zu anderen Fußball-Weltenbummlern, da kann man sich gut austauschen.

Draußen heiß, in den Stadien eiskalt. Viele Fans haben sich in Katar unangenehme Erkältungsbeschwerden zugezogen. Was macht ihr Immunsystem?

Utta: Das funktioniert bis jetzt. Inzwischen ist es abends nicht mehr ganz so heiß. Aber das war schon ein Problem: Man kommt klitschnass geschwitzt ins Stadion und da ist es dann eiskalt und man friert …

Am 20. Dezember geht es zurück nach Münster – nach vier Wochen Urlaub, oder ist nach der WM erst mal Urlaub fällig?

Utta: Das ist ja kein Stress hier, man hat auch seine Auszeiten. Aber ein bisschen ruhig lasse ich es wohl angehen, wahrscheinlich bei den Stadtmeisterschaften …