Joachim Eidner frönt auch mit 91 noch seinem Sport

Joachim Eidner ist 91 Jahre jung – und er braucht einen Stock. Allerdings nicht zum Gehen, sein Stock ist sein Sportgerät. Am Billard-Queue ist der Münsteraner seinen Mitspielern oft Jahrzehnte voraus – und gibt sein Wissen und seine Erfahrung gern an den Nachwuchs weiter.

4. Dezember 1943. In den frühen Morgenstunden erlebt Leipzig einen der schwersten Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Der Bombenhagel hinterlässt vor allem in der Innenstadt eine Schneise der Verwüstung. Überall Feuer, Blut. Bilder des Schreckens. Stunden vergehen, bis sich ein Steppke auf die Straßen wagt. Er kommt nicht weit. Der 13-Jährige wird von den Mauerresten eines ausgebrannten Hauses im Jugendstil verschüttet. Unter den Trümmern scheint der junge Knirps der Situation hilflos ausgesetzt. Minuten werden gefühlt zu Stunden. Dann die Rettung: Ein Suchtrupp schaufelt ihn frei. Joachim Eidner lebt. Ein Wunder. „Das ist mein zweiter Geburtstag“, sagt er dankbar.

Mit dem Bus zum Spiel

Eidner, ein Kind des Krieges. Geflüchtet, versteckt, zur Zwangsarbeit gezwungen, unterernährt in die Heimat zurückgekehrt, in ein neues Leben eingetaucht – bewegend, dieser Einblick in die Vita eines Mannes, der einst zu den besten Billardspielern der Republik zählt. Und mit heute 91 Jahren noch immer am Tisch steht. Als ältestes Mitglied der BG Münster. Dienstags und donnerstags bei den Clubabenden im Vereinsraum in der „Hütte“ am Bernd-Feldhaus-Platz ist er Stammgast. Im Kreuzviertel steigt er zweimal die Woche in den Bus, der ihn bis zum Schulzen­trum Kinderhaus bringt. Von dort läuft er die restlichen nicht wenigen Meter. „Hält jung“, findet er. Aber: „Mit den Stadtwerken habe ich schon gesprochen, es kann doch nicht sein, dass so wenig Busse weiter bis zur Hütte fahren.“

Es kommt gar vor, dass sich der Herr Eidner am Wochenende im Dreiband mit der viel jüngeren Konkurrenz in der Verbandsliga misst. Nur wenn Not am Manne ist, versteht sich. „Ich will keinem Nachwuchsspieler den Platz wegnehmen.“ Das ist sein Credo. Einzige Bedingung: „Ich möchte abgeholt werden, weil ich mein Auto verkauft habe.“

Internationale Karriere

Bundesmeister 1950 und 1955, Deutscher Meister 1962 – in den 50er- und 60er-Jahren nimmt Eidners Karriere an Fahrt auf. „Es dauert, ein richtig guter Billardspieler zu werden“, weiß der ehemalige IT-Experte auf dem Gebiet der Datenbanken. Nur er ist anscheinend die Ausnahme, startet kometenhaft auf, nimmt an Welt- und Europameisterschaften teil, duelliert sich mit Größen wie Raymond Ceulemans, 33-facher Weltmeister – in der Heimat Belgien ein Nationalheld. Was für eine Zeit. „Schön war’s, richtig schön.“

Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Beim „Ball des Sports“ im August wird dem Dauerbrenner eine besondere Ehre zuteil. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe zeichnet ihn mit der Friedensreiter-Plakette für ehrenamtliches Engagement aus. „Da war ich den Tränen nahe“, gesteht Eidner. Auf der Bühne merkt er, wie seine Beine nachlassen, Michael Schmitz, Vorsitzender des Stadtsportbunds, reicht ihm einen Stuhl. „Ich habe beim Sektempfang schon lange gestanden, das war denn wohl ein bisschen zu viel“, verrät Eidner mit einem Lächeln.

Neben der eigenen sportlichen Karriere liegt ihm die des Nachwuchses in einer Nischensportart am Herzen. Für den Billardverband Westfalen bildet er Jahrzehnte Talente aus, zieht mit ihnen durchs Münsterland und gibt so den Anstoß für viele Vereinsgründungen. Und ganz nebenbei nutzt er seine guten Kontakte, um in Münster internationale Wettkämpfe und Vereinspartnerschaften zu initiieren. Für die Jugendlichen der heimischen Billard-Gesellschaft hat er noch immer ein offenes Ohr – sein Rat, seine Meinung sind gefragt. „Seid fokussiert auf das, was ihr tut“, gibt er allen jungen Nachahmern mit auf den mitunter steinigen Weg. Mit einer Geschichte: „Bei der WM bin ich vom Schiedsrichter mal aus meiner Trance gerissen worden. Ich hatte eine Serie gespielt, war im Tunnel – und dann sollte ich einen Fehler gemacht haben. Der Regelmensch hat mich inmitten aus meiner Konzentration geholt“, erinnert er sich. Und rät seinen sportlichen Erben: „Bleibt konzentriert, egal was passiert. Zu viel nachzudenken ist schädlich“, sagt er.

Und stapft nach dem Training zurück zur Bushaltestelle am Schulzentrum. Für heute ist es gut gewesen. Joachim Eidner kommt wieder, keine Frage. Die Liebe zum Sport kennt kein Alter.