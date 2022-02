Dreskornfeld und Ostendorf hören im Sommer in Kinderhaus auf – Nachfolger gefunden

Westfalia Kinderhaus ist im Handball nicht erst seit dieser Saison die klare Nummer eins in Münster. Am Saisonende steht nun eine Zäsur auf den Trainerbänken der ersten Mannschaften an. Michael Dreskornfeld übergibt bei den Männern den Posten an Marcel Graefer, der von Eintracht Hiltrup kommt. Bei den Frauen löst Verena Löffler ihren aktuellen Coach Florian Ostendorf ab.

Der Grund für die Abschiede liegt in beiden Fällen im persönlichen Bereich. Dreskornfeld, der mit seinem Team im vergangenen Jahr am grünen Tisch in die Verbandsliga gerückt war, legt seine Aufgabe „schweren Herzens“ nieder, möchte aber gern noch den Klassenerhalt packen. Graefer, der auch schon beim SC Münster 08 und beim SC Everswinkel arbeitete, wurde der Mannschaft bereits am Dienstagabend vorgestellt.

Bei Ostendorf liegt der Faktor Zeit auf der Hand. Der 36-Jährige fungiert beim Zweitligisten TV Emsdetten als Geschäftsleiter und zieht demnächst auch dorthin. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, sie war durchaus emotional. Aber ich habe bei meinem Arbeitgeber immer mehr Verantwortung und hätte nicht zu 100 Prozent zur Verfügung gestanden.“ 2016 hatte er die Westfalia-Damen erst interimsweise übernommen und sie dann 2019 bis in die Oberliga geführt. Ostendorf will Löffler, die 2020 vom ETSV Witten kam und dort schon einige Jugend-Mannschaften trainierte, einen fließenden Übergang ermöglichen und sie anfangs etwas unterstützen. Die C-Lizenz-Inhaberin steht momentan noch als Rückraum- und Abwehrspezialistin beim Landesliga-Zweiten auf der Platte. „Ein neuer Impuls kann gut tun. Mir war wichtig, dass die Entwicklung fortgeführt wird. Verena kann mich immer fragen.“ Für die Restsaison gibt der Noch-Coach ein klares Ziel aus: „Wir wollen oben dran bleiben und das Unmögliche möglich machen.“ Sprich: Spitzenreiter Everswinkel II doch noch abfangen.