Premiere für Harrods und die Erinnerung an Wellington

Bei der DM der Vielseitigkeit in Luhmühlen liegen Greta Busacker (RV St. Georg Münster) und Greta Roberg (RC St. Maurtz) nach der Dressur auf Medaillenkurs. So wird Roberg in der Junioren-Konkurrenz (U 18) nach ihrem Ritt mit Guccimo als Zweite geführt, mit 23,4 Punkten musste die Abiturientin des Gymnasiums St. Mauritz nur Mathies Rüder mit Bon Ton (21,5 Zähler) den Vortritt im Viereck lassen. Und auch Busacker – die 19-Jährige gewann im Vorjahr DM-Bronze – gehört bei den Jungen Reitern (U 21) mit Scrabble zu den Edelmetall-Anwärtern. 26,2 Punkte toppten in der Dressur nur Tom Körner mit Chip Chap (24,2) und Calvin Böckmann mit Altair de la Cense (25,1). Am Samstag folgt der Geländeritt, die Entscheidung fällt dann Sonntag im Parcours.