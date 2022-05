„Dressurtage am Aasee“ gehen in die dritte Auflage

Zweimal waren die „Dressurtage am Aasee“ ein Erfolg“ – und so entschied sich der RV St. Georg Münster, eine dritte Auflage der Late-Entry-Serie auf die Beine zu stellen. Ab dem 25. Mai geht es los, und wie in der Vergangenheit ist das Prüfungsangebot einmal mehr breitgefächert.

Bei der dritten Auflage bereits von einem Traditionsturnier zu sprechen, wäre dann doch ein bisschen zuviel des Guten. Dass sich die „Dressurtage am Aasee“ aber in den vergangenen beiden Jahren einen Namen in der Turnierszene gemacht haben, ist unbestritten. Und so geht die Late-Entry-Serie des RV St. Georg Münster ab dem 25. Mai in die dritte Runde – fast schon wie gewohnt.

Während der Corona-Pandemie, die das Reitsport-Geschehen gerade 2020 massiv eingeschränkt hatte, war am Reiner-Klimke-Weg die Idee für dieses Format entstanden. Kompakte Turniertage verteilt über vier Wochen, dazu ein breites Angebot für alle Reiter – vom Amateur bis zum Profi, von der A-Klasse bis zum Grand-Prix-Niveau. „Wir haben für alle etwas dabei“, sagt Michael Klimke, Vorsitzender des gastgebenden RV St. Georg. An zehn Tagen soll Hochbetrieb im Viereck herrschen, trotz nun wieder quantitativ größerer Konkurrenz. „Es geht überall wieder so richtig los. Daher bleibt abzuwarten, wie viele Teilnehmer letztlich zusagen. Aber unser Prüfungsangebot ist gut, wir hoffen, dass wir die Zielgruppen wieder ansprechen.“

Vereinsturnier zum Abschluss

Los geht es am 25. Mai mit einem Junge-Pferde-Tag (einen zweiten gibt es zudem am 9. Juni), der 26. Mai ist als Amateurtag mit Prüfungen der Klassen A bis M deklariert. Eine Woche später (2. und 3. Juni) stehen dann die Mittlere und die Kleine Tour auf dem Programm, den 2. Juni beschließt eine After-Work-Prüfung für alle berufstätigen Reitfreunde. Auf einen weiteren Tag mit der Kleinen und Mittleren Tour (10. Juni) folgt vor und an Fronleichnam Teil vier (15./16. Juni). Mit der Großen Tour – Grand Prix, Kurz-Grand-Prix und Special – finden die Dressurtage mit sportlichen Höhepunkten ihr Ende. Schluss ist dann aber auf der Anlage am Aasee noch lange nicht: Das Vereinsturnier sowie der WBO-Tag für den reiterlichen Nachwuchs lassen die dritte Auflage ausklingen. Auch das gehört schon zur Gewohnheit.