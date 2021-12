Echte Gefühlsausbrüche bei den Aktiven der SGS Münster

Emotionale Ausbrüche gehören zum Sport wie das Amen in der Kirche. Seit jeher. Am ­Wochenende bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend-Staffeln in Wuppertal erlebte die Abordnung der Stadtgemeinschaft Schwimmen Münster besondere Momente. Momente, die unter die Haut gingen. Und das spiegelte sich in Gestik und Mimik der Aktiven wider.

Für echte Gefühlsausbrüche sorgte vor allem die weibliche Jugend C (Jahrgänge 2008/2009). Beim Bezirksentscheid lag sie hinter der SG Essen weit zurück. Den Rückstand machte sie nun nicht nur wett, sie schwamm über 4 x 100 Meter Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil und Lagen gar mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz aus dem Ruhrpott auf das goldene Treppchen (23:25,33 Minuten). Olivia Hopfinger Thea Lübbering, Jule Bergerfurth, Mira Lynn Kulik, Marlene Lampen, Patricia Rutz, Lilith Bradke und Ronja Gerling wuchsen über sich hinaus. „Das war Wahnsinn“, freute sich Trainer Markus Erth. Siegreich war auch die Männliche Jugend D (2010/2011) über 4 x 50 Meter Schmetterling sowie 4 x 100 Meter Rücken, Brust, Freistil und Lagen mit Elija Marasus, Justus Bennet Gerasch, Justus von Eichel-Streiber, Laurin Weidenhaupt und Moritz Trenkpohl. Dritte Plätze und damit Bronze ging jeweils an die männliche Jugend B und A.

Nicht minder erwähnenswert: Falk Lömke (2005) verbesserte seinen Landes­rekord als Startschwimmer über 100 Meter Rücken auf 54:60 und über 100 Meter Freistil auf 50,65 Sekunden.