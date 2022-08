Ein Europameister gibt sich die Ehre

250 Meldungen, darunter etliche Nachrücker – die 3. Auflage des Dermasence-Cups war ein Selbstläufer. Und „eine runde Sache“, wie Anna Dudenhausen, Pressesprecherin der Badmintonabteilung vom Ausrichter SC Münster 08, am späten Sonntagabend nach zwei Tagen Action mit einem Lächeln auf den Lippen verriet. Sogar ein frischgebackener Europameister hatte den Weg in die Sporthalle an der Manfred-von-Richthofen-Straße gefunden. Bei den European Senior Championships in Slowenien (7. bis 13. August) holte sich Sebastian Nieke (Berliner Sport-Club) unlängst an der Seite des Österreichers René Nichterwitz in der Altersklasse „O35“ Gold im Herren-Doppel. In Münster musste er derweil mit Partner Florian Siebold (SV Berliner Brauereien) mit dem undankbaren vierten Rang im A-Feld leben.

In 15 Konkurrenzen wurde gespielt. Mit reichlich münsterischer Beteiligung am Schläger. Im Feld der ranghöchsten Spielerinnen und Spieler (A, ab Verbandsliga aufwärts) ereilte die Lokalmatadoren aber größtenteils in den Zwischenrunden das Aus. Laura Flümann wurde zumindest Vierte im Einzel und an der Seite von Lidia Belova schaffte sie im Damen-Doppel auch Platz vier.

Erfolgreicher waren die Aktiven des SC Münster 08 in den B- und C-Feldern. Allen voran Tobias Rex, der im Herren-Einzel B nicht zu schlagen war. Mit Sebastian Fuchs (OSC BG Essen-Werden) holte er ganz nebenbei auch den Sieg im Herren-Doppel.

Im unteren C-Feld freute sich Lisa Dittmann im Damen-Doppel an der Seite von Nicole Hinken über Platz eins. Anna Dudenhausen und Esther Mühlbeier wurden in dieser Konkurrenz Dritte. Hinken schaffte es außerdem im Einzel auf den dritten Rang, im Mixed mit Lars Göding wurde sie ebenfalls Dritte – herausragend.

„Wir sind froh, dass wir das Turnier nach zwei Jahren Pause wieder ausrichten konnten. Es zählt zu den Haupteinnahmequellen der Badmintonabteilung“, sagt Organisator Oliver Janke. Viele Vereine haben in den Jahren der Coronakrise immense finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. „Das hilft uns in Sachen Saisonplanung“, so Dudenhausen.

Am kommenden Samstag wird schon wieder Badminton in Münster gespielt. Dann eröffnet Nullacht die Oberliga-Saison mit dem Spiel gegen Aufsteiger BC Ajax Bielefeld.