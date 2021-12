Ein kompletter Medaillensatz für die LG Brillux Münster

Gold, Silber und Bronze: Edelmetall in allen Farben entführten die Crossläufer der LG Brillux Münster bei den nationalen Titelkämpfen in Sonsbeck. Eine großartige Bescherung fünf Tage vorm Fest.

Im Börsenjargon spricht man wohl von Jahresendrallye, wenn an den letzten Tagen des scheidenden Jahres alles noch mal so richtig Fahrt aufnimmt: Eine Formulierung, die die LG Brillux beim Saisonfinale der Leichtathleten in rheinischen Sonsbeck wörtlich nahm. Bei den Deutschen Crossmeisterschaften sicherte sich die Abordnung der LG den kompletten Medaillensatz: Gold ging an das U-20-Team mit Marco Siethmann, Sören Buffy und Jean-Benoît Merté, Silber sicherten sich Nele Siethmann, Emma Wöhrmann und Leonie Kruse (weibliche U 18) und DM-Bronze erlief Silas Zahlten (U 18) in einer Zeit von 13:53 Minuten.