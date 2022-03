Ein Youtube-Star zum Anfassen – Jannik Singpiel bei Eintracht Münster

Viele coole Tricks am Ball bekamen die Nachwuchskicker von Eintracht Münster in dieser Woche zu Gesicht. Youtube-Star Jannik Singpiel, besser bekannt als „Jannik Freestyle“ war am Pleistermühlenweg zu Gast und verblüffte die Kinder mit seinen Kunststücken.

Die Kinder strahlen mit der Sonne um die Wette, während sie an diesem Nachmittag auf dem Platz von Eintracht Münster stehen. Fußball spielen sie immer gerne, aber jetzt steht ein besonderes Training an. Ein Training ohne Torschuss, sogar ganz ohne Tore. Und mit einem neuen Coach. Der heißt Jannik Singpiel und ist eigentlich gar kein Trainer, sondern ein Star. Ein Star in den sozialen Netzwerken.

1,4 Millionen Follower auf TikTok, 126 000 auf Insta­gram und 213 000 Abonnenten auf Youtube, Tendenz steigend. Beeindruckende Zahlen, die Singpiel, den alle nur als „Jannik Freestyle“ kennen, vorzuweisen hat. Zahlen, die es dem 21-Jährigen möglich gemacht haben, sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ball hochhalten, Tricks vorführen und Videos in den sozialen Netzwerken hochladen – davon lebt Singpiel.

Auf großer Deutschland-Tour

Seit Anfang der Woche ist der Social-Media-Crack, der aus der Nähe von Gießen in Hessen kommt, auf großer Deutschland-Tour. Er reist durch das ganze Land und bietet ein rund zweistündiges Programm für Kinder an. Ein Mix aus Freestyle-Tricks, Entertainment, Training und Autogrammstunde. Maximal 40 Kinder sollen pro Einheit dabei sein – damit jeder zum Zug kommt, damit es Jannik zum Anfassen gibt.

Singpiel gibt sich bei seinem Tourstopp in Münster locker und lässig – dafür lieben ihn die Kinder, die ihn alle kennen. „Boah, der ist sooo gut“, staunt ein Junge laut, als er seine Künste am Ball zum ersten Mal im echten Leben sieht. Im Internet haben die Kinder, viele im Grundschulalter, ihn schon oft bestaunt – auf YouTube oder TikTok. Dort sind heutzutage sogar schon viele Sechsjährige unterwegs.

„ »Ich habe von meinem Vater eine Kiste Mezzo-Mix versprochen bekommen, wenn ich es schaffe, einmal um das ganze Haus zu jonglieren, ohne den Ball fallen zu lassen.« “ Jannik Singpiel

Singpiel gibt sich viel Mühe mit seinen Fans, klatscht sie ab, motiviert sie immer wieder selbst, die Tricks am Ball auszuprobieren – wie ein großer Bruder. Ein großer Bruder, der 40 Euro Eintritt pro Kind für die Zwei-Stunden-Show nimmt. Aber fragt man die kleinen Fußballer ist es jeden Euro wert. Und die Eltern und andere Familienmitglieder dürfen ja auch beim Training zugucken, ganz ohne dafür blechen zu müssen.

Jannik Freestyle (bürgerlicher Name Singpiel) zu Gast bei Eintracht Münster. Der TikTok und Youtube-Star ist auf Deutschland-Tour. Foto: Jonas Wiening

Viele Bälle tanzen an diesem Nachmittag auf den Füßen, den Knien und den Köpfen der Kicker. Mal klappt der „Around the world“, mal nicht. Was man auf dem Feld fast genauso oft sieht wie Fußbälle, sind die Smartphones. Nicht nur „Jannik Freestyle“ hat einen Kumpel dabei, der seine Tricks filmt, sondern auch die Kinder und Eltern machen Videos und fotografieren, was das Zeug hält. Einen Internet-Star zum Anfassen gibt es eben nicht jeden Tag. Und Material für die eigenen Social-Media-Kanäle kann ja auch nicht schaden.

Ein Trickser zu Gast bei Eintracht. Foto: Jonas Wiening

Aber wie wird man überhaupt ein Internet-Star? „Ich habe von meinem Vater eine Kiste Mezzo-Mix versprochen bekommen, wenn ich es schaffe, einmal um das ganze Haus zu jonglieren, ohne den Ball fallen zu lassen. Ich habe dann sehr viel geübt, weil ich es unbedingt schaffen wollte. So bin ich zum Free­stylen gekommen“, erklärt Singpiel. „Irgendwann habe ich dann kleine Videos davon aufgenommen und ins Netz gestellt. Und ­irgendwie hatte ich dann schnell viele Klicks.“

Witzige Anekdoten im Video

Kein Wunder, denn er kommt authentisch rüber, ihm scheint nicht nur das Freestylen, sondern auch das Training mit den Kindern viel Spaß zu machen. Neben den gezeigten Tricks erzählt der 21-Jährige in seinen Videos nicht nur kleine, witzige Anekdoten, sondern hat neben einem eigenen Ball inzwischen sogar einen eigenen Song rausgebracht. Ein Lied, das auch die Kinder, die auf der Eintracht-Anlage am Pleistermühlenweg zu Gast waren, fast alle auswendig können. Sie lieben Jannik und stellen ihm viele Fragen, die er geduldig beantwortet. Ganz nach dem Motto, das er und die Kids an diesem Nachmittag immer wieder wiederholen. Hashtag: #immerweiter. Immer weiter Spaß haben.