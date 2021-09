Endorphine tragen Johanna Rellensmann als beste Deutsche ins Ziel

Johanna Rellensmann von den Laufsportfreunden Münster war in 2:44:42 Stunden die schnellste Deutsche im Ziel. Die Lokalmatadorin von den Laufsportfreunden bewies einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Und sie hat noch große Pläne. Schon in zwei Wochen geht es weiter.

Zur Belohnung gibt es einen Kuss von Lebenspartner David Schönherr. Der blickt seiner Liebsten hinter dem Gatter auf dem Prinzipalmarkt tief in die Augen, flüstert ihr etwas ins Ohr. Was? Das wissen nur er und Johanna Rellensmann. Sie jedenfalls lächelt verzückt – wirkt voller Endorphine nach ihrer Premiere über die Marathon-Distanz (2:44:42 Stunden).

„Sie hat es nie so offensiv formulieren wollen, aber ich wusste, dass sie diese Zeit laufen kann“, zeigt sich Schönherr beeindruckt. Vor allem ob der Leichtigkeit, mit der die Mutter seiner Kinder nahezu über den Asphalt schwebt.

„Nur auf den letzten Kilometern wurde es verdammt hart“, gibt die Aktive der heimischen Laufsportfreunde zu. Dafür sieht sie im Zielbereich erstaunlich frisch aus. Ähnlich wie Partner Schönherr, der sich am Samstag noch an die 100 Kilometer in Winschoten (Niederlande) wagte. Der Wahnsinn auf zwei Füßen!

In Berlin am Wahlwochenende

Münster und Hannover, diese beiden Langstrecken notiert sich Rellensmann bereits im Kalender 2020 rot. Beide Events fallen der Pandemie zum Opfer. Das Marathon-Debüt muss zwangsläufig verschoben werden. 2021 fährt sie wieder zweigleisig, meldet für Münster und Berlin (26. September). Und bekommt für beide Veranstaltungen grünes Licht. In knapp zwei Wochen geht es weiter in die Bundeshauptstadt. Passend zum Wahlwochenende.

Münster-Marathon 2021 Große Bühne für insgesamt Tausende Läuferinnen und Läufer: Am Sonntag (12. September 2021) startete vor dem Schloss der 19. Volksbnk-Münster-Marathon. Foto: Jürgen Peperhowe Ein Marathon im Zeichen von Corona: Zuschauer mussten etwa im Zielbereich am Prinzipalmarkt nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Foto: Jürgen Peperhowe Als Erster über die Ziellinie rannte wieder einmal ein Kenianer. Foto: Jürgen Peperhowe Samuel Lomoi war mit zwei Stunden und zehn Minuten der schnellste Läufer beim Münster-Marathon 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Elias Sansar wurde Dritter und war damit wieder einmal der beste Deutsche im Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Monica Cheruto aus Kenia sicherte sich mit einer Zeit von 2:33 Stunden den Sieg bei den Frauen. Foto: Jürgen Peperhowe Lokalmatdorin Johanna Rellensmann (Mitte) kam als dritte Frau ins Ziel. Foto: Jürgen Peperhowe Große Unterhaltung auf dem Prinzipalmarkt:Herumstelzende Giraffen unterhielten das Publikum im Zielbereich. Foto: Jürgen Peperhowe Das Stelzentheater beeindruckte nicht nur die kleinen Besucher. Foto: Jürgen Peperhowe Ein ganz besonderes Erlebnis hatten 300 Kinder, die sich auf den letzten anderthalb Kilometern ins Marathonfeld einreihen durften. Foto: Jürgen Peperhowe Unter der Anfeuerung der Cheerleader und Tausender Zuschauerinnen und Zuschauer... Foto: Jürgen Peperhowe ...liefen die Kinder von der Westfälischen Schule für Musik an der Himmelreichallee bis zum Ziel am Prinzipalmarkt. Foto: Jürgen Peperhowe Mitmachen durften Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Foto: Jürgen Peperhowe Aber auch den etwas älteren Läufern waren die Anfeuerungen vom Straßenrand gewiss. Foto: Jürgen Peperhowe Bei so einer Unterstützung fallen die 42,195 Kilometer schon etwas leichter. Foto: Jürgen Peperhowe Auf den Mülltonnen wurde fleißig getrommelt. Foto: Jürgen Peperhowe Für diesen pandemie-typischen Unrat hätte man sie allerdings auch gut gebrauchen können. Im Start- und Zielbereich waren Masken vorgeschrieben. Foto: Jürgen Peperhowe An mehreren Stationen auf der Strecke gab es Erfrischungen... Foto: Jürgen Peperhowe ...und einen Vitaminschub für die nächsten Kilometer. Foto: Jürgen Peperhowe Vom Start am Schlossplatz führte die Strecke durch die Innenstadt über Gievenbeck, Nienberge und Roxel wieder zurück ins Stadtzentrum. Foto: Jürgen Peperhowe 2100 Frauen und Männer hatten sich für die ganze Marathonstrecke angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Dazu kamen 1450 Staffeln, die sich die 42 Kilometer durch Münster aufgeteilt haben. Foto: Jürgen Peperhowe Ab neun Uhr morgens flogen die Füße über den münsterischen Asphalt. Foto: Jürgen Peperhowe Kraftfutter stand für die Ausdauersportler am Streckenrand bereit. Foto: Jürgen Peperhowe Auf drei Bühnen vom Aegidiitor bis zum Prinzipalmarkt wurde dem Publikum und den Aktiven eingeheizt. Foto: Jürgen Peperhowe An etlichen „Laufmotivationspunkten“ wurden die Läuferinnen und Läufer von Fantasiewesen angefeuert. Foto: Jürgen Peperhowe „Deine Best(e) Zeit“ – das ist das Motto des Münster-Marathons 2021. Foto: Jürgen Peperhowe Die Staffelläufe machen den Münster-Marathon regelmäßig zum Volksfest. Foto: Jürgen Peperhowe 5800 Sportlerinnen und Sportler waren 2021 allein in den Staffeln angemeldet. Foto: Jürgen Peperhowe Das Ziel vor Augen: Alle, die es innerhalb von fünfeinhalb Stunden ins Ziel schafften, bekamen eine Medaillen und ein Finisher-Shirt. Foto: Jürgen Peperhowe

Rellensmann und Schönherr gibt es dann im Doppelpack auf der Strecke. „Wir werden ein bisschen bummeln, uns die Stadt anschauen und laufen“, ist die Vorfreude bei der jungen Mama groß. Mit einer sensationellen Zeit von 1:16 Stunden über den Halbmarathon setzt sie vor Wochen schon eine Duftmarke. „Sie hat Luft nach oben“, weiß Freund und Trainer David. Nicht unmöglich, dass sie in naher Zukunft die LSF-Bücher mit neuen Bestzeiten füllt. Küsschen inklusive.