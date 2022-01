Ex-Profi Christian Pander ist jetzt Mentaltrainer

Christian Pander ist pünktlich. Die beiden Herren am Nachbartisch des Cafés in Hiltrup schauen nur kurz auf von ihrem Cappuccino. Kennen sie ihn? Eigentlich gibt es nur zwei Fußball-Nationalspieler, die in Münster geboren sind. Erwin Kostedde, Jahrgang 1946, war der Erste, als er 1975 im DFB-Dress debütieren durfte – es wurden am Ende drei Einsätze notiert. Der andere ist er, Pander, geboren 1983, seine zwei Einsätze sind gar nicht so lange her. In den Nullerjahren debütierte er. Die beiden Münsteraner eint, dass sie in Wembley für Deutschland gegen England aufliefen, so etwas wie der Sehnsuchtsort für Fußballer schlechthin. Kostedde, der erste schwarze Nationalspieler, verzweifelt an der Aufgabe, wird vor der Partie von deutschen Fans rassistisch beleidigt, trägt das mit aufs Feld und nutzt den Moment nicht. Pander dagegen trifft in London beim 2:1-Erfolg im „neuen“ Wembley zum Endstand, es ist einer der ganz großen Momente. Unvergesslich. Riesengroß. Ein Traum.

