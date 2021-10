Falk Lömke lässt es nach zweimal Bronze silbern glänzen

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin haben die Aktiven der SGS Münster am Freitag weitere Duftmarken gesetzt. Nach zweimal Bronze über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken gewann Falk Lömke über 200 Meter Rücken nun Silber.

Falk Lömke setzt bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin seine Edelmetall-Serie fort. Nach zweimal Bronze (50 Meter Freistil, 100 Meter Rücken) gewann der Schwimmer der SGS Münster nun über 200 Meter Rücken Silber.

Als Siebter hatte sich Lömke (Jahrgang 2005) für den Wettstreit der besten acht qualifiziert, blieb dabei 1,25 Sekunden über seiner Bestzeit von 2:10,90 Minuten – um dann im Finale einen rauszuhauen. Von Position fünf aus ging er auf die letzten Meter, sammelte drei Konkurrenten ein und ließ die Uhr nach 2:07,25 Minuten stoppen. Silber – Wahnsinn. „Falk hat sich selbst ein bisschen überrascht, Ziel war es, unter 2:10 zu bleiben. Bei der letzten Wende hat er seine Stärken in der Unterwasserphase ausgespielt, das war stark“, sagte Trainer Markus Erth.

Eine Zentimeter-Entscheidung gab es über 100 Meter Schmetterling im Jahrgang 2008. Mittendrin waren dabei Olivia Hopfinger und Patricia Rutz, die am Mittwoch wie Lömke über 100 Meter Rücken Dritte wurde. Hopfinger schlug im Vorlauf nach 1:08,55 Minuten an – Platz sieben. Nur sechs Hundertstel langsamer war ihre SGS-Kollegin Rutz, die es nicht ins Finale schaffte. Nele Clauß (Leipzig) hatte sich zwischen die Münsteranerinnen geschoben, lag ganze zwei Hundertstel vor Rutz. Bitter. So drückte sie Hopfinger vom Beckenrand aus die Daumen, sah dabei, wie Hopfinger ihre Bestzeit noch einmal auf 1:08,40 Minuten steigerte. Zu mehr als Rang acht reichte es zwar nicht, doch schon die Endlauf-Teilnahme war für die Münsteranerin, die in der Vorbereitung ein wenig gekränkelt hatte, ein Erfolg. „Das war unser Überraschungsei – Olivia ist ein beherztes Rennen geschwommen“, so Erth.

Wie Rutz hatte auch das 400-Meter-Freistil-Trio der SGS knapp das Nachsehen. Uhyun Nam (2008, 4:33,13 Minuten), Kevin Kock (2007, 4:25,07 Minuten) und Valentin Schermann (2004, 4:16,48 Minuten) schwammen alle Bestzeit, verpassten aber jeweils als Neunte das Finale. „Das war schade, für Kevin und Uhyun wäre es das erste Finale gewesen“, meinte Erth.

Etwas weiter weg von der Endlauf-Qualifikation waren Lion Schürmann (2005) als 17. über 100 Meter Schmetterling (59,58 Sekunden), Tina Wetzel (2005) als 15. über 200 Meter Rücken (2:29,62 Minuten) und Maximilian Kassenbrock (2006) als 13. über 100 Meter Brust (1:11,51 Minuten), die allesamt aber ihre Meldezeiten unterboten. Etwas darunter blieben Wetzel und Thea Lübbering (2008), die über 100 Meter Brust auf die Plätze 23 und 25 kamen.