Wilkinghege und Tinnen freuen sich auf „Familienfest“

Die Anmeldephase für die Golf-Stadtmeisterschaften ist gestartet, aber noch ist keine Eile geboten. Denn im Golf im Allgemeinen und bei den Stadtmeisterschaften im Besonderen gewinnen nicht die Schnellsten sondern die Besten. Der GC Wilkinghege eröffnet das Turnier am Samstag, 23. Juli, tags drauf werden in Tinnen Siegerinnen und Sieger gekürt.

Das einzige, was Heike Ewertz und Martin Huhn an diesem Dienstagvormittag wohl noch lieber getan hätten, wäre bei herrlichem Wetter ein Runde Golf zu spielen. Der Präsident des Golfclubs Tinnen auf der eigenen Anlage in Amelsbüren sowieso, die Vize-Präsidentin des GC Wilkinghege beim Stadtnachbarn ebenfalls mit großem Vergnügen. Claus Plischek, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Senger, und Dr. Robert Zeidler von der Sparkasse Münsterland Ost, hätten sich zweifellos ohne zu zögern spontan diesem Flight angeschlossen. Aber auch das Kontrastprogramm sorgte für beste Laune bei Clubvertretern und Sponsoren: In einer kleinen Presserunde wurde der Meldestart für die Golf-Stadtmeisterschaften eingeläutet.

Die 23. Auflage im 23. Jahr dieser Titelkämpfe – ohne die obligatorischen Corona-Ausfälle. „Da können wir uns nicht beklagen. Wir konnten auch in den letzten beiden Jahren das Turnier ausspielen“, sagte Huhn und war sich der erfreulichen Ausnahmestellung seines Sports durchaus bewusst. „Wir waren wirklich privilegiert.“

Immer mehr Golfer

Tatsächlich hat der Golfsport in den Corona-Jahren bundesweit seine Mitgliederzahlen spürbar vergrößern können, auch in Münster erfreuen sich beide Clubs eines erfreulichen Andrangs. Tinnen zählt inzwischen 1400 Mitglieder, in Wilkinghege stehen mittlerweile 1040 Golfer und Golferinnen in den Listen. Beste Aussichten also, auch 2022 die Maximalzahl von 120 Startern und Starterinnen für die Stadtmeisterschaft zusammenzubekommen.

Zumal die bevorstehenden Titelkämpfe am 23. und 24. Juli zwar noch nicht ohne die Corona-Pandemie, aber immerhin ohne störende Auflagen durchgeführt werden kann. „Das heißt mit einer ordentlichen Siegerehrung und dem gemeinsamen Ausklang am Sonntagabend“, betont Huhn, dessen Club am zweiten Tag diesen wichtigen Tagesordnungspunkt ausrichten darf. Runde eins wird am Samstag auf den Bahnen in Nienberge ausgetragen.

Gutes Verhältnis zwischen beiden Clubs

„Das Verhältnis zwischen beiden Clubs ist sehr gut“, bestätigt Ewertz. „Und der gemeinsame Abschluss gehört einfach dazu.“ Der habe in den vergangenen Jahren gefehlt. Wenn alle Punkte zusammengezählt sind, endet die gesunde Rivalität auf den Fairways und Grüns, und die Golffamilie rückt auf der Clubterrasse eng zusammen. „Unabhängig davon, wie es auf der Runde gelaufen ist“, sagt Ewertz. Sie wünscht sich für die beiden Turniertage „gutes Wetter und ein Stechen um den Turniersieg.“ Im besten Fall mit Beteiligten beider Clubs.

Im vergangenen Jahr ging der Herrentitel an Alexander Siemers aus Wilkinghege, in Tinnen wurde der Erfolg von Titelverteidigerin Verena Brokamp gefeiert. Beide auch Mitfavoriten für die aktuelle Auflage. Allerdings warten alle auf den Durchbruch der Nachwuchsspieler und -spielerinnen, die sich auf beiden Anlagen bestens entwickeln.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Auch die benachbarten Golfclubs aus Brückhausen und Schloss Vornholz sind bei der Suche nach einem der raren freien Turnier-Spots auf eben dieses Sommerferien-Wochenende gestoßen und haben zeitgleich die Warendorfer Kreismeisterschaften terminiert. „Das ist schade, wir hatten immer Münsteraner aus diesen Clubs am Start“, so Huhn. Ab sofort und bis zum 19. Juli läuft die Meldephase, alle Aktiven aus Münster und Münsters Clubs mit einem Handycap bis 28,0 sind spielberechtigt.