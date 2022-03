Favorit Nils Voigt siegt beim Siena-Garden-Straßenlauf

Münster

Nils Voigt hat mit einem neuen Streckenrekord in 29:46 Minuten den Siena-Garden-Straßenlauf in Münster gewonnen. Nach zwei Jahren Corona-Pause war am Samstagnachmittag an der Sentruper Höhe wieder der Startschuss zu dem Lauf gefallen.

Von Alexander Heflik und Thorsten Neuhaus