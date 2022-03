FLVW-Chef Walaschewski sieht „eklatantes Glaubwürdigkeitsproblem“

Lobende Worte für die untersten DFB-Ebenen fand der scheidende FLVW-Boss Gundolf Walaschewski beim Kreistag in Münster. Allerdings sparte er auch nicht mit klaren Worten und Kritik Richtung Verbandsspitze, die ein „eklatantes Glaubwürdigkeitsproblem“ habe.

Kreistage wie diesen besucht Gundolf Walaschewski gerne. Erst recht, wenn er dazu eingeladen wird. In Münster gab der seit 2016 amtierende Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) seinen Abschied. Im Juni kandidiert er nicht mehr – er wird auswandern und fortan in Namibia leben.

Flammende Rede

Das Grußwort an die Delegierten mutierte aus dem Mund des rhetorisch geschickten Ehrenamtlichen zur flammenden Rede. Walaschewski nahm Anleihe beim großen Lyriker Bertolt Brecht („Ich lebe in finsteren Zeiten“) und nannte neben Pandemie den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die wie zum Trotz aus allen Widrigkeiten gewachsene Solidarität an der Basis. „Ich bin stolz darauf, dass sich die Vereine nicht wegducken“, sagte er. „Sie haben zwei Jahre lang Krisenmanagement betrieben und dem FLVW Vertrauen geschenkt. Die Krise hat uns auch gelehrt, ein nahbarer Verband sein zu müssen. Diese Nähe ist eine Errungenschaft, die wir nicht verspielen dürfen.“

„ »Die Kreise nehme ich da ausdrücklich aus.« “ Gundolf Walaschewski

Walaschewski beschrieb Gegensätze aus bekannten aktuellen Anlässen. „Das Verhalten der obersten Verbände führte zu einem eklatanten Glaubwürdigkeitsproblem – die Kreise nehme ich da ausdrücklich aus.“ Solche wie Münster sieht er als „Entwicklungsinstitution“ und „Kreativwerkstatt“. Der Blick gehe hier „ins Weite mit unkonventionellen Überlegungen“, die er ausdrücklich begrüße.