Vater-Sohn-Trio bei den Blackhawks:„Football schweißt uns zusammen“

Frank Niehus und seine beiden Söhne Tim und Tjark spielen für die Münster Blackhawks. Der American Football bestimmt große Teile ihres Lebens. Das Trio fiebert nicht nur dem Superbowl am Sonntag entgegen, sondern ganz besonders der anstehenden Saison mit dem eigenen Team.

Frank, Tjark und Tim Niehus (v.l.n.r.) spielen alle bei den Blackhawks Football. Frank und Tim in der Seniorenmannschaft und Tjark in der U16. Der American Football bestimmt große Teile ihres Lebens und schweißt Vater und Söhne noch mehr zusammen.

Es war das Jahr 1986, als Frank Niehus den ersten Kontakt zum American Football hatte. „Ich habe in meiner damaligen Heimatstadt Hamm ein Spiel gesehen“, sagt der heute 53-Jährige. Die Sportart habe ihn direkt begeistert. Doch selbst in den coolen Sport von Übersee einzusteigen, kam für Niehus nicht in Frage. „Alleine für die Ausrüstung hätte ich damals 1200 D-Mark bezahlen müssen, weil die aus den USA importiert hätte werden müssen. Das konnte und wollte ich mir nicht leisten“, sagt Niehus, der bei der Bundeswehr war und heute IT-Organisator ist.